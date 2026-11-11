El Café Literario del Virla cierra su temporada 2026 con lecturas, una presentación de novela y música
El encuentro se realizará este sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el Centro Cultural Virla. Participarán Gilda Isaac, Rosana Forgas, Ebastián Ganzburg y Miky Calvo. Además, Idangel Betancourt presentará su nueva novela en una conversación con Federico M. Soler. El cierre tendrá canciones de Miky Calvo.
Resumen para apurados
- El Centro Cultural Virla cerrará su temporada 2026 este sábado en Tucumán con lecturas de autores locales, la presentación de una novela y un recital acústico.
- La jornada incluirá lecturas de Isaac, Forgas, Ganzburg y Calvo, además del diálogo entre Betancourt y Soler sobre la novela '¿Quién borró el horizonte?'.
- La velada reafirma al tradicional espacio universitario como un polo neurálgico para la difusión cultural y el intercambio de las letras en el noroeste argentino.
El Café Literario y Cultural del Centro Cultural Virla despedirá su temporada 2026 este sábado 14 de noviembre, a las 19, con una propuesta que reunirá literatura, fotografía, narrativa, poesía y música. La última edición del año contará con lecturas de cuatro escritores tucumanos y la presentación de la novela ¿Quién borró el horizonte?, del escritor cubano Idangel Betancourt.
La jornada tendrá como protagonistas a Gilda Isaac, Rosana Forgas, Ebastián Ganzburg y Miky Calvo, quienes compartirán sus textos con el público. Además, Betancourt conversará con el escritor y psicoanalista Federico M. Soler sobre su nueva publicación. El encuentro concluirá con canciones de Miky Calvo.
Quiénes participarán del Café Literario del Virla
Entre las voces invitadas estará Gilda Isaac, profesora, investigadora y artista visual, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Realizó una maestría en Literatura en la Universidad de Houston, donde también trabajó como docente, y actualmente se desempeña como profesora adjunta en la UNT. En 2020 obtuvo el primer premio de FotoRevista por su obra Londinense. Su recorrido artístico incluye la participación en distintos certámenes y exposiciones fotográficas.
También leerá Rosana Forgas, farmacéutica, periodista y escritora. Desde 2008 participa en talleres literarios y espacios de escritura. Dirigió las revistas Educar, Tribuna Farmacéutica y La Barraca, además de conducir y colaborar en programas radiales. Publicó el libro de narrativa Desde Adentro (Ediciones del Parque, 2022) y participó en diversas antologías. Es coautora de la novela testimonial inédita No le pongan techo. Construcción de una historia colectiva (2026). Actualmente integra el equipo editorial de la revista Sin Miga y coordina, junto con Alicia Alvo, el espacio de escritura Letra Chiquita.
La lista de lectores se completa con Ebastián Ganzburg, escritor y periodista nacido en Jujuy en 1982, que reside en Tucumán desde 2002. Publicó cuentos y poemas en medios locales y nacionales, y participó en antologías como El Puente. Cuentos de autores tucumanos, editada por La Papa. Es autor de los libros de cuentos Entre tango y fútbol (2012) y Capturando poesía (2019). Trabajó en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, con especial atención a la política, la cultura y la tecnología.
Por su parte, Miky Calvo aportará una trayectoria que combina escritura, periodismo, música y gestión cultural. Como cantautor desarrolla una propuesta vinculada con la trova y la canción de autor, en la que cruza poesía, crónica social e identidad regional. Recibió el premio Pluma de Oro en periodismo por Siete partidos capitales y obtuvo dos reconocimientos consecutivos en poesía en el Concurso Generarte. Fue jefe editorial del Ente Cultural de Tucumán, integró el Fondo Editorial Aconquija y coordinó el festival Mayo de las Letras. También realiza poemas audiovisuales y relatos que difunde en redes sociales.
Idangel Betancourt presentará su novela ¿Quién borró el horizonte?
Otro de los momentos centrales del encuentro será la presentación de ¿Quién borró el horizonte?, la novela de Idangel Betancourt. El autor conversará sobre su obra con Federico M. Soler, escritor y psicoanalista tucumano.
Nacido en Cuba en 1973, Betancourt reside en Argentina desde 2002. Su producción literaria incluye poesía, narrativa, ensayo y teatro. Publicó los libros de poesía Si un día me visitas (2014), Mientras todos trabajan (2016) y Ejercicios para domesticar el tiempo (2023). En narrativa es autor de 61 postales sobre el viento y Eva vestida de azul (2023). También publicó el ensayo El teatro de las culturas (2017) y la obra teatral La niña de las redes.
La conversación estará a cargo de Federico M. Soler, nacido en San Miguel de Tucumán en 1976. Es escritor y psicoanalista. En 2007 obtuvo el premio de poesía Juegos Florales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y recibió otras distinciones en concursos literarios. Colabora en las revistas Polvo, Paco y El Ganso Negro. Publicó los libros de poesía Cuerpo liminal (Ingenio Edita, 2017) y Fábrica de animales (Aconquija, 2024), además del volumen de relatos Las chupilas (Lago Editora, 2020).
La música tendrá el último lugar en la programación: Miky Calvo cerrará la temporada del Café Literario con sus canciones, en una jornada que reunirá distintas expresiones de la producción cultural y literaria de la región.