El Café Literario del Virla cierra su temporada 2026 con lecturas, una presentación de novela y música

Por su parte, Miky Calvo aportará una trayectoria que combina escritura, periodismo, música y gestión cultural. Como cantautor desarrolla una propuesta vinculada con la trova y la canción de autor, en la que cruza poesía, crónica social e identidad regional. Recibió el premio Pluma de Oro en periodismo por Siete partidos capitales y obtuvo dos reconocimientos consecutivos en poesía en el Concurso Generarte. Fue jefe editorial del Ente Cultural de Tucumán, integró el Fondo Editorial Aconquija y coordinó el festival Mayo de las Letras. También realiza poemas audiovisuales y relatos que difunde en redes sociales.