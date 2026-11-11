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Qué fue lo que más sorprendió al head coach de Los Pumitas en su visita al Juvenil M-17 en Tucumán

Nicolás Fernández Miranda estuvo en Los Tarcos en la recta final del certamen. Destacó el nivel parejo y la preparación física de los chicos.

OJO CLÍNICO. El head coach de Los Pumitas, Nicolás Fernández Miranda, observó a los seleccionados del Argentino M-17 en Tucumán.
OJO CLÍNICO. El head coach de Los Pumitas, Nicolás Fernández Miranda, observó a los seleccionados del Argentino M-17 en Tucumán. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Nicolás Fernández Miranda, DT de Los Pumitas, visitó Tucumán durante el Argentino M-17 para evaluar talentos juveniles y destacó la preparación física de los jugadores.
  • El certamen en Los Tarcos reunió a 20 equipos del país y la región. El entrenador asumió a fines de 2024 y utiliza la competencia como una instancia clave de captación.
  • El cuerpo técnico proyecta el trabajo hacia el Mundial 2027 y el Rugby Championship, articulando el desarrollo de los clubes con las academias nacionales.
Resumen generado con IA

La visita sorpresa revolucionó Los Tarcos. Entre partido y partido del Campeonato Argentino Juvenil M-17 apareció Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, el seleccionado M20 con el que sueñan muchos de los chicos que disputan el Concentrado, que reúne a los mejores juveniles del país, además de Uruguay y Chile.

El ex medio scrum de Los Pumas, que a fines de 2024 reemplazó a Álvaro Galindo en el cargo, destacó el clima que se vive en el torneo. “Es el tercer año que vengo a verlo y a seguir jugadores, porque también es una instancia de selección. Es un torneo realmente muy bueno, con muchos chicos entusiasmados y staffs que laburan con cariño. Además, Tucumán siempre me trata bien”, contó.

Consultado sobre qué distingue a Tucumán del resto, el entrenador no dudó. “Tiene mucha tradición y cultura de rugby, una gran pasión por lo que hace y muy buenos jugadores. Sumale buenos clubes y buena gente, y eso lo convierte en un lugar diferente”, aseguró. La provincia, de hecho, aportó al capitán de Los Pumitas en el último Mundial Junior: Tomás Dande, de Huirapuca.

Una vidriera de 20 equipos

El rendimiento de los equipos fue lo que más le llamó la atención. “Me sorprende el nivel de juego de todos: los chicos llegan muy bien preparados físicamente y entrenados. Es un lindo torneo, y para nosotros está muy bueno porque en una semana podés ver unos 20 equipos. Los jugadores aparecen todo el tiempo, así que hay que sostener el laburo de los clubes, continuarlo en las academias y ayudarlos a mejorar”, sostuvo.

Todavía no tiene nombres anotados. “Siempre aparecen chicos que llaman la atención, pero hoy es mi primer día en el M-17 y recién los estoy conociendo. Tenemos hasta el domingo y esperamos sacar buenas conclusiones de este torneo”, explicó. Ídolo de Hindú, tampoco separa el trabajo del disfrute. “El rugby es lo que hice toda la vida, en mi familia y en mi club. Hoy, además de ser mi laburo, sigue siendo lo que me gusta”, reconoció.

Con el año a punto de cerrarse, la mirada del DT ya está puesta en 2027. “Venimos de buenas concentraciones, con Italia y con partidos ante Uruguay, y se armó un lindo grupo de jugadores. Todavía queda mucho por entrenar y mejorar, porque el Rugby Championship y el Mundial son competencias muy exigentes. De todos modos, estoy contento con ese desafío”, cerró.

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