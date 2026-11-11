Qué fue lo que más sorprendió al head coach de Los Pumitas en su visita al Juvenil M-17 en Tucumán

Una vidriera de 20 equipos

El rendimiento de los equipos fue lo que más le llamó la atención. “Me sorprende el nivel de juego de todos: los chicos llegan muy bien preparados físicamente y entrenados. Es un lindo torneo, y para nosotros está muy bueno porque en una semana podés ver unos 20 equipos. Los jugadores aparecen todo el tiempo, así que hay que sostener el laburo de los clubes, continuarlo en las academias y ayudarlos a mejorar”, sostuvo.