Así es la nueva casa del Chino Darín y Úrsula Corberó en Madrid: 600 metros cuadrados y estilo romántico

La propiedad se convirtió en uno de los proyectos personales más importantes de la pareja, que logró concretarlo después de un proceso de planificación y obras que se extendió durante varios años. Según publicó la revista española Vanitatis, el terreno fue adquirido por la actriz a fines de 2020, cuando su carrera internacional atravesaba un momento de gran exposición tras el éxito de La casa de papel.