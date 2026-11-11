Así es la nueva casa del Chino Darín y Úrsula Corberó en Madrid: 600 metros cuadrados y estilo romántico
La pareja construyó desde cero una residencia en una exclusiva zona de la capital española. La propiedad tiene amplios ventanales, ambientes luminosos, pisos de madera y un jardín rodeado de árboles y flores.
Resumen para apurados
- El Chino Darín y Úrsula Corberó estrenaron su nueva casa de 600 m² en Madrid para iniciar una nueva etapa familiar tras años de planificación.
- El terreno fue adquirido a fines de 2020. La vivienda se construyó desde cero con amplios ventanales, diseño luminoso de estilo romántico y un extenso jardín.
- La propiedad consolida el proyecto de vida de la pareja en España y se convierte en el hogar definitivo para criar a su hijo, Dante.
El Chino Darín y Úrsula Corberó atraviesan una nueva etapa familiar y eligieron Madrid como escenario de un proyecto que comenzó hace varios años: la construcción de su propia casa. La residencia, de más de 600 metros cuadrados, fue levantada desde cero y combina una arquitectura contemporánea con detalles románticos, espacios amplios y una fuerte conexión con el entorno natural.
La propiedad se convirtió en uno de los proyectos personales más importantes de la pareja, que logró concretarlo después de un proceso de planificación y obras que se extendió durante varios años. Según publicó la revista española Vanitatis, el terreno fue adquirido por la actriz a fines de 2020, cuando su carrera internacional atravesaba un momento de gran exposición tras el éxito de La casa de papel.
Cómo es la casa del Chino Darín y Úrsula Corberó en Madrid
Cuando Úrsula Corberó compró el terreno, encontró una parcela rodeada de áreas verdes y sin construcciones. Con el paso del tiempo, la idea de levantar allí una vivienda familiar comenzó a tomar forma. Los trabajos avanzaron con mayor intensidad durante el último año y, hace algunos meses, los actores pudieron instalarse en el nuevo hogar.
La casa tiene más de 600 metros cuadrados distribuidos en distintos niveles. Su diseño prioriza el aprovechamiento de la luz natural y la integración de los ambientes interiores con el jardín. Desde el exterior, se destacan las fachadas de tonalidades claras y los amplios ventanales, que permiten mantener una relación visual permanente con el paisaje.
La arquitectura combina líneas contemporáneas con elementos de inspiración romántica. Esa identidad también se mantiene en la decoración interior, donde predominan los tonos neutros, los materiales cálidos y una estética despojada, pensada para favorecer la comodidad cotidiana.
Los detalles de diseño y el jardín de la nueva residencia
El living y el comedor fueron concebidos como espacios amplios y conectados. Los pisos de madera clara aportan calidez, mientras que las puertas arqueadas introducen uno de los detalles arquitectónicos más distintivos de la vivienda.
También sobresalen las paredes con hornacinas, que funcionan como estanterías y espacios de exhibición. El mobiliario sigue una línea sencilla, con sillones y mesas de diseño contemporáneo que acompañan la paleta de colores elegida para los distintos ambientes.
Las habitaciones conservan la misma identidad decorativa. Los ventanales permiten aprovechar la iluminación durante buena parte del día y ofrecen vistas hacia los espacios exteriores. Las cortinas de telas livianas filtran la luz sin bloquearla y contribuyen a mantener la sensación de amplitud.
Uno de los sectores centrales del proyecto es el jardín. El espacio exterior fue pensado como una prolongación de la vivienda y cuenta con amplias superficies verdes, árboles y flores. La vegetación aporta privacidad y refuerza el vínculo entre la construcción y el entorno.
La nueva casa del Chino Darín y Úrsula Corberó representa así la concreción de un proyecto que comenzó antes de su actual etapa familiar. Una residencia construida desde cero, con más de 600 metros cuadrados y una decoración que combina funcionalidad, luminosidad y detalles románticos.