Demasiadas excepciones a las ordenanzas

Según pudieron anticipar los principales actores, el nuevo CPU establece las reglas que ordenan el crecimiento de la ciudad: dónde pueden construirse edificios, qué alturas están permitidas, en qué sectores pueden instalarse comercios y cómo se distribuyen las actividades. Su actualización también definirá qué tipo de ciudad se pretende desarrollar. Se mencionaron los retiros obligatorios respecto de la línea municipal, balcones más amplios en determinadas calles, terrazas verdes y superficies que absorban el agua de lluvia. También se analizan sistemas para recolectarla y reutilizarla, tecnologías sustentables y mayores exigencias de arbolado. Otra propuesta es crear nuevas centralidades: sectores donde las viviendas convivan con comercios y servicios, para que los vecinos no necesiten desplazarse siempre hacia el centro. La reforma además plantea una visión metropolitana que contemple la conexión de la Capital con municipios y comunas vecinas y la necesidad de construir al menos 14 puentes, cambios en la red vial y nuevas ciclovías.