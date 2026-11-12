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Demasiadas excepciones a las ordenanzas
Por Redacción LA GACETA Hace 8 Hs

Se encuentra en su etapa final la elaboración del nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán, que planteará el modelo de ciudad deseada para los próximos 30 a 40 años. El último digesto normativo se elaboró en 1998, hace casi tres décadas, cuando el desarrollo y el ritmo urbanístico, comercial, demográfico y de movilidad eran bastante diferentes. La población de la capital pasó de 520.000 habitantes a 650.000 en los últimos 30 años, 130.000 personas más, mientras que el Área Metropolitana de Tucumán (AMET) creció de 700.000 vecinos a 1,2 millones. Esto, sin considerar a las decenas de miles de personas que por día ingresan y egresan al AMET, provenientes de otros destinos de la provincia, del país y del extranjero.

Por estos días se están elaborando las conclusiones del nuevo CPU, luego de 10 audiencias públicas, a las que se convocó a 98 instituciones y organizaciones, de las cuales 63 participaron activamente y también intervinieron 248 personas, entre profesionales, universidades, cámaras empresariales, organismos públicos y vecinos. Después vendrá la redacción del anteproyecto, prevista para diciembre, y, finalmente, el texto definitivo deberá llegar al recinto, lo que se estima no ocurrirá antes de marzo.

Según pudieron anticipar los principales actores, el nuevo CPU establece las reglas que ordenan el crecimiento de la ciudad: dónde pueden construirse edificios, qué alturas están permitidas, en qué sectores pueden instalarse comercios y cómo se distribuyen las actividades. Su actualización también definirá qué tipo de ciudad se pretende desarrollar. Se mencionaron los retiros obligatorios respecto de la línea municipal, balcones más amplios en determinadas calles, terrazas verdes y superficies que absorban el agua de lluvia. También se analizan sistemas para recolectarla y reutilizarla, tecnologías sustentables y mayores exigencias de arbolado. Otra propuesta es crear nuevas centralidades: sectores donde las viviendas convivan con comercios y servicios, para que los vecinos no necesiten desplazarse siempre hacia el centro. La reforma además plantea una visión metropolitana que contemple la conexión de la Capital con municipios y comunas vecinas y la necesidad de construir al menos 14 puentes, cambios en la red vial y nuevas ciclovías.

Sin embargo, quizás el mayor desafío que deberá enfrentar la ciudad será superar esa encerrona que significan las frecuentes “excepciones” a las ordenanzas. Esta práctica demasiado recurrente y nociva daña el espíritu de cualquier normativa, estudiada y elaborada por expertos, por más excelente que ésta sea.

El propio arquitecto Luis Lobo Chaklián, que lidera este proceso, lo advirtió en reiteradas oportunidades. Citó las numerosas violaciones a la conservación de los pulmones de manzana que protegen la ley en decenas de casos edificados, sobre todo dentro del área central. Violaciones que también abundan en las construcciones en altura, que no respetan el ancho de veredas requeridos, ni las cocheras necesarias, ni presentan las condiciones mínimas de calidad de vida. “Un departamento no es sólo un techo para dormir, sin balcones, amplitudes y verde, es un hábitat donde vivir bien”, afirmó.


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