Mercado Pago creó un fondo para que las empresas paguen indemnizaciones: cómo funcionará

Resumen para apurados
- Mercado Pago lanzó en Argentina el fondo MP FAL para que empleadores financien futuras indemnizaciones por despido bajo el nuevo régimen obligatorio del Gobierno.
- La herramienta surge tras la reforma laboral; desde diciembre de 2026, las empresas aportarán entre 1% y 2,5% de su nómina en cuentas de ahorro e inversión reguladas por la CNV.
- La fintech competirá con bancos para captar 550.000 empresas y 6,2 millones de empleados, facilitando el pago directo de liquidaciones sin generar costos extras patronales.
Mercado Pago lanzó MP FAL, su propio fondo de inversión para administrar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo régimen obligatorio creado por el Gobierno que establece un sistema de ahorro empresarial para financiar indemnizaciones por despido.
De esta manera, la fintech se suma a los bancos y agentes de liquidación y compensación (Alycs), que ya preparan sus propios productos para captar a los 550.000 empleadores privados que, a partir de diciembre, deberán aportar mensualmente sobre los salarios de sus 6,2 millones de trabajadores registrados.
El FAL es un régimen de carácter universal: todos los empleadores privados con trabajadores registrados están obligados a participar, con excepción de los regímenes de la construcción y de casas particulares. El sistema, incluido en la reforma laboral aprobada este año, entrará en vigor el 1° de diciembre de 2026.
La diferencia entre las empresas está en la alícuota. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con certificado vigente y las entidades sin fines de lucro calificadas ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME aportan el 2,5% de la base remunerativa del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para el resto de los empleadores privados, el aporte es del 1%.
En términos generales, esa contribución se compensa con una reducción de otras cargas patronales, por lo que no implica un costo adicional para la empresa.
Los fondos se acumulan en una cuenta a nombre de cada empleador, se invierten en instrumentos financieros regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y quedan reservados exclusivamente para afrontar obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales, como indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No pueden destinarse a ningún otro fin ni retirarse, salvo en casos de cierre o desaparición de la empresa.
Cómo se prepara el mercado financiero para administrar los fondos
La ley prevé que cada empleador seleccione la entidad que administrará su cuenta. Las opciones son bancos, Alycs y, ahora también, administradoras de fondos comunes de inversión, como Mercado Pago Asset Management S.A., sociedad gerente registrada ante la CNV.
Si el empleador no ejerce esa elección, el organismo le asigna una administradora de oficio. La sociedad depositaria de MP FAL es Banco Industrial S.A., también autorizado por la CNV.
Desde la sanción de la norma, la CNV ya convocó a las Alycs a reuniones para avanzar en la operatoria. Además, varios bancos preparan «familias de FAL» con distintas opciones de inversión, del mismo modo en que actualmente ofrecen familias de fondos comunes a sus clientes.
El primer aporte al FAL corresponderá a las remuneraciones devengadas en diciembre de 2026, que se abonarán en enero de 2027 mediante el formulario F.931.
Para poder utilizar los fondos acumulados, la ley exige un período de carencia de 12 meses consecutivos, contados desde el primer aporte efectivo registrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Una vez superado ese plazo, ante una desvinculación, el fondo transfiere el dinero directamente al CBU del trabajador. Los recursos no pasan por la billetera del empleador, y la existencia o insuficiencia de fondos no altera su responsabilidad legal por el pago íntegro de las indemnizaciones.
Según informó la empresa, el proceso de adhesión al fondo de Mercado Pago es digital y no tiene costo de ingreso. El empleador se incorpora desde su cuenta en la plataforma, acepta una declaración jurada en la que certifica que tiene trabajadores registrados alcanzados por el régimen y recibe su ID FAL, el número que identifica su cuenta dentro del fondo.
Luego debe validar ese identificador ante ARCA, con clave fiscal, a través del servicio «Simplificación Registral», para que el organismo derive las contribuciones mensuales a MP FAL.
Durante el primer año, la comisión de administración será del 0%. A partir del segundo año, regirán las comisiones establecidas en el Reglamento de Gestión, con un tope total del 1% anual, IVA incluido. Ese porcentaje comprende a la gerente, la depositaria y cualquier otro interviniente. El límite del 1% es el mismo que fija la ley para todas las administradoras del sistema.
Cómo se invertirán los aportes y cuándo se podrán utilizar
Mientras los fondos no se utilizan, generan rendimientos a través de inversiones en activos autorizados por las normas del FAL: títulos de deuda del Estado nacional; deuda de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con calificación AAA en escala nacional; depósitos a plazo en entidades financieras habilitadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y obligaciones negociables de emisores privados con igual calificación.
El fondo debe mantener en todo momento al menos el 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez. Sin embargo, el valor de las cuotapartes está sujeto a las fluctuaciones del mercado y el capital no cuenta con garantía de la gerente ni de la depositaria.
Los rendimientos obtenidos están exentos del Impuesto a las Ganancias para el empleador, según la Ley 27.802 y el Decreto 408/2026. A su vez, las contribuciones al fondo son deducibles de ese impuesto.
Cuando se finaliza un vínculo laboral, el empleador debe presentar ante la administradora una declaración jurada con los datos del trabajador, la causa de la extinción, la liquidación practicada y el CBU al que debe transferirse el pago.
La administradora tiene un plazo de hasta cinco días hábiles para transferir los fondos directamente a la cuenta del trabajador. El empleador puede optar por cubrir la indemnización con el saldo del FAL de manera total o parcial, o no utilizarlo. En este último caso, deberá afrontar el pago con su propia caja.