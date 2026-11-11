"Todos se me regalan": Daniela Celis contó cómo vive hoy su intimidad

Resumen para apurados
- En Streams Telefe, Daniela Celis afirmó que sufre constantes insinuaciones tras hablar de su vida íntima y explicó por qué hoy elige permanecer soltera.
- La influencer relató que sus dichos sobre su abstinencia provocaron un asedio incómodo y recordó que casi toda su vida adulta estuvo en noviazgos prolongados.
- Esta etapa marca su primera experiencia viviendo sola para conocerse a sí misma, mientras intenta poner límites al agobio que le genera la exposición pública.
Daniela Celis contó que su exposición sobre su vida íntima cambió la manera en que se relaciona con los hombres. La influencer aseguró que, después de revelar que llevaba mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales, comenzó a recibir propuestas e insinuaciones en distintos ámbitos, incluso de personas con las que no tiene confianza.
Durante una charla en Streams Telefe, la ex participante de Gran Hermano explicó que la difusión de aquel video marcó “un antes y un después” en sus vínculos cotidianos.
Celis recordó que en esa oportunidad había contado que se le complicaba sostener relaciones íntimas. Sin embargo, aseguró que la repercusión de sus palabras derivó en situaciones que ahora le resultan incómodas.
“A donde voy, todos los hombres se me regalan”, manifestó durante la transmisión.
La influencer explicó que le molesta recibir comentarios o insinuaciones en espacios de su rutina diaria. Como ejemplo, mencionó que cuando va a un estacionamiento no espera que la aborden con comentarios sobre su aspecto, sino que simplemente quiere realizar esa actividad tranquila.
También consideró que algunos hombres pudieron interpretar su declaración como una señal de disponibilidad o de necesidad afectiva y sexual. Pero aclaró que no es así: “Tengo un montón de hombres que, si quiero, puedo estar con quien quiero y elijo estar sola”.
En esa línea, explicó que la cantidad de propuestas terminó por agobiarla. “Sentí que me agobian tantos hombres juntos”, reconoció, pese a que anteriormente había manifestado su intención de encontrar una pareja.
Hacia el final de la conversación, Celis sorprendió con una frase: “Entonces te quiero contar que soy lesbiana”. La declaración se produjo en el contexto de la charla sobre los cambios que atribuye a la repercusión de sus dichos.
Daniela Celis contó con cuántas personas estuvo y por qué eligió la soltería
A fines de agosto, la influencer ya había hablado de su vida afectiva y sexual durante una transmisión en la que compartió mesa con Mica Viciconte. En aquella oportunidad, reveló con cuántas personas había mantenido relaciones y sorprendió a sus compañeros.
Celis afirmó que estuvo con cuatro personas a lo largo de su vida. “Soy muy noviera de muchos años”, explicó al referirse a sus relaciones sentimentales.
Viciconte reaccionó con una observación en tono de broma y le dijo que cuatro le parecían pocos, aunque aclaró que no habría ningún inconveniente si la cifra hubiera sido mayor.
La ex Gran Hermano mantuvo su respuesta y detalló que tuvo una relación de cinco años, otra de siete y luego un nuevo vínculo de cinco años. De esa manera, explicó que sus pocas experiencias estuvieron relacionadas con la duración de sus noviazgos.
También aseguró que casi no tuvo períodos de soltería. “Cuando estuve sola fue tipo una semana”, contó entre risas. Ante la posibilidad de que hubiera tenido encuentros ocasionales que no mencionó, fue contundente: dijo que no tuvo otros novios ni “personitas”, como definió a posibles vínculos sin compromiso.
La influencer describió esta etapa como un proceso nuevo en su vida, después de haber pasado gran parte de su adultez en relaciones estables.
“Nunca me conocí a mí misma estando sola. Siempre estuve noviando, entonces este es mi nuevo proceso de vida”, reflexionó.
Por último, adelantó que quiere darse la oportunidad de conocer a otras personas. Incluso mencionó a un hombre al que apodó “huesito”, conocido por quienes seguían la transmisión, y expresó sus nuevas expectativas: “Ahora como que quiero conocer nuevos ‘huesitos’”.