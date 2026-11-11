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Atlético disfruta de su semillero: la Pre-AFA ganó en las tres categorías ante Belgrano

En Ojo de Agua, las divisiones 2013, 2014 y 2015 del “Decano” consiguieron tres victorias, marcaron ocho goles y mantuvieron el arco invicto. Las dos primeras lideran sus respectivas categorías, mientras que la 2015 marcha tercera, a falta de dos fechas para el cierre del torneo.

EL FUTURO DECANO. La categoría 2013 posa junto al cuerpo técnico. El equipo goleó 5 a 0 a Belgrano, lidera su categoría en la Pre-AFA y se prepara para competir como Novena División durante 2027.
EL FUTURO DECANO. La categoría 2013 posa junto al cuerpo técnico. El equipo goleó 5 a 0 a Belgrano, lidera su categoría en la Pre-AFA y se prepara para competir como Novena División durante 2027. Gentileza PUCAT
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Pre-AFA de Atlético Tucumán superó a Belgrano en las tres categorías disputadas en Ojo de Agua, logrando ocho goles a favor y valla invicta en las divisiones 2013, 2014 y 2015.
  • Las divisiones 2013 y 2014 lideran sus tablas de posiciones, mientras que la 2015 marcha tercera, a falta de dos fechas para concluir el certamen integrado por doce equipos.
  • El desempeño afianza el semillero decano y proyecta a la categoría 2013 hacia su futura inserción en los torneos oficiales de AFA, pautada para la temporada 2027.
Resumen generado con IA

El fútbol formativo de Atlético Tucumán atraviesa un buen momento. La Pre-AFA “decana” tuvo una jornada perfecta frente a Belgrano, en el complejo Ojo de Agua, donde se impuso en las tres categorías que disputaron sus encuentros. Los resultados fueron contundentes: la división 2013 goleó 5-0, la 2014 ganó 1-0 y la 2015 completó la jornada con un triunfo por 2-0.

El balance fue ideal: tres victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra. Pero los resultados no son el único aspecto para destacar. Las categorías 2013 y 2014 lideran sus respectivas tablas de posiciones, mientras que la 2015 ocupa el tercer lugar, cuando restan apenas dos fechas para el final de la competencia.

La división 2013 consiguió la victoria más amplia de la jornada. Atlético goleó 5-0 con tantos de Salvador Ibarra, Ignacio Kviatkovski, Milo Saavedra, Marcelo Figueroa y Máximo Salas. Cada gol tuvo un autor diferente, en una actuación colectiva que le permitió al “Decano” consolidarse en lo más alto de la clasificación.

El equipo es dirigido por Fernando Fontana, quien también se desempeña como coordinador de la Pre-AFA, mientras que Pablo Rodríguez está a cargo de la preparación física.

Esta categoría, además, se prepara para dar un salto importante: en 2027 pasará a competir en los torneos de AFA como Novena División. El antecedente inmediato es alentador. La categoría 2012, que actualmente disputa esa competencia, consiguió en 2025 tres títulos: la Pre-AFA, la Liga Tucumana y el tradicional torneo Valesanito. Una campaña que sirve como referencia para los chicos que el próximo año seguirán sus pasos.

PROMESAS DECANAS. La categoría 2014 también ganó ante Belgrano. El equipo se impuso 1 a 0 y continúa en lo más alto de su divisional en la Pre-AFA. PROMESAS DECANAS. La categoría 2014 también ganó ante Belgrano. El equipo se impuso 1 a 0 y continúa en lo más alto de su divisional en la Pre-AFA. Gentileza PUCAT

La división 2014 también tuvo motivos para festejar. En un encuentro más ajustado, Atlético consiguió imponerse por 1-0 gracias a un golazo de Ciro Pusineri, hijo de Lucas, ex entrenador de Atlético, quien marcó la diferencia y aseguró los tres puntos para el conjunto tucumano.

El equipo conducido por Francisco Serrato, con Ariel Ibáñez como preparador físico, también ocupa el primer puesto de su categoría. De esta manera, Atlético cuenta con dos divisiones que lideran sus respectivas competencias y llegan con buenas posibilidades a la recta final del torneo.

Por su parte, la categoría 2015 completó la jornada perfecta con una victoria por 2-0. Gael Aguirre y Mauricio Rodríguez fueron los autores de los goles que le permitieron al “Decano” quedarse con el encuentro.

TAMBIÉN SUMA. La categoría 2015 completó la jornada perfecta ante Belgrano con un triunfo por 2 a 0 y se mantiene en los puestos de vanguardia de la Pre-AFA. TAMBIÉN SUMA. La categoría 2015 completó la jornada perfecta ante Belgrano con un triunfo por 2 a 0 y se mantiene en los puestos de vanguardia de la Pre-AFA. Gentileza PUCAT

El equipo está dirigido por Facundo Pereyra, acompañado por Leandro Vega en la preparación física, y marcha tercero en la tabla de posiciones. Así, las tres divisiones se mantienen entre los principales animadores de la competencia.

Dos fechas para el cierre

El torneo Pre-AFA cuenta con la participación de 12 equipos y un calendario de 10 fechas. A Atlético Tucumán todavía le quedan dos compromisos por disputar: frente a Racing de Córdoba y Colonia Caroya.

Con esos encuentros por delante, el “Decano” buscará sostener el protagonismo de sus tres categorías y cerrar de la mejor manera una competencia en la que los resultados acompañaron el trabajo de formación.

La jornada frente a Belgrano dejó un balance alentador para el semillero de Atlético. Con dos categorías en lo más alto de sus respectivas tablas y una tercera entre las mejores, los chicos llegan al tramo decisivo con expectativas de pelear por los títulos. Para la 2013, además, será la antesala de un nuevo desafío: representar al club en las competencias oficiales de AFA durante 2027.

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