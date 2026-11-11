Atlético disfruta de su semillero: la Pre-AFA ganó en las tres categorías ante Belgrano

Esta categoría, además, se prepara para dar un salto importante: en 2027 pasará a competir en los torneos de AFA como Novena División. El antecedente inmediato es alentador. La categoría 2012, que actualmente disputa esa competencia, consiguió en 2025 tres títulos: la Pre-AFA, la Liga Tucumana y el tradicional torneo Valesanito. Una campaña que sirve como referencia para los chicos que el próximo año seguirán sus pasos.