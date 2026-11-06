Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 6 de noviembre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Números de Oro ofrece un pozo de $8.000.000 este viernes Los Números de Oro de LA GACETA del 31 de octubre de 2026 Lo más popular La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal Cuatro tucumanos, un desafío histórico: las historias detrás de los titulares de Los Pumas ante Irlanda El deterioro edilicio de la biblioteca Alberdi Cartas de lectores: puente ferroviario Sarmiento Cartas de lectores: Lula, Bolsonaro y el poder Ranking notas premium Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original El juicio por el crimen de Érika: los antecedentes de acusados que intentaron evitar un debate por problemas de salud La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración El juicio por el crimen de Érika: La misteriosa pizarra de Sosa que llamó la atención en la séptima audiencia Sortean el jurado para concursar la sexta vocalía de la Cámara Federal de Tucumán