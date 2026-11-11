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Ciro Pertusi aclaró si volverá o no a Attaque 77 tras el misterioso anuncio de la banda

La publicación por los 40 años del grupo de punk rock despertó expectativas entre los fanáticos sobre una posible reunión de la formación original.

ATTAQUE 77. La legendaria banda punk anunció su regreso a los escenarios.
ATTAQUE 77. La legendaria banda punk anunció su regreso a los escenarios.
Por Redacción Cultura 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Ciro Pertusi descartó sumarse al regreso de Attaque 77 tras el anuncio de la banda por sus 40 años, para frenar especulaciones sobre una reunión de la formación original.
  • El músico dejó el grupo en 2009 y ratificó su continuidad en Jauría, mientras que Attaque 77, en pausa desde 2021, retomará su actividad con su alineación histórica de trío.
  • El regreso de Attaque 77 reactiva las expectativas del punk nacional, mientras Pertusi lanzará un nuevo álbum con Jauría y planea presentaciones para consolidar su proyecto.
Resumen generado con IA

Attaque 77 revolucionó las redes sociales con una publicación que despertó la ilusión de sus seguidores. “40 años”, escribió la histórica banda de punk rock, sin brindar mayores precisiones sobre sus próximos pasos. El mensaje alimentó las versiones sobre una posible gira y una reunión de la formación original, con Ciro Pertusi nuevamente al frente del grupo.

Sin embargo, el cantante salió a aclarar que no formará parte de este regreso y aprovechó para expresar sus buenos deseos a sus antiguos compañeros.

“Ante la incertidumbre de muchas personas y medios interpretando que el anuncio de reinicio de actividades de Attaque 77 me incluye como participante o integrante oficial, creo prudente y necesario recordar o aclarar por este medio que no es así”, explicó en un comunicado.

Además, confirmó que continúa vinculado a Jauría, banda de la que forma parte desde 2010 y con la que prepara nuevos proyectos.

“Desde 2010 soy miembro de una banda en actividad llamada Jauría, con quienes a fines de noviembre publicaremos un nuevo trabajo que incluye 18 canciones. También nos presentaremos en Vorterix el 28/11/2026”, detalló.

Pertusi dejó Attaque 77 en 2009. Años después, en 2021, el grupo puso una pausa a su carrera, aunque nunca aclaró si se trataba de una despedida definitiva de los escenarios.

En el cierre de su mensaje, el músico celebró que la banda vuelva a la actividad y destacó la formación que continuó desde su salida.

“Desde hace 19 años, Attaque 77 forma oficialmente con Mariano, Luciano y Leo. Mis felicitaciones y aguante a los muchachos que están en ruta nuevamente!”, concluyó.

Valeria Lynch sorprendió al cantar un clásico de Attaque 77 en la calle Corrientes

Mientras crecen las expectativas por el futuro de Attaque 77, otro episodio vinculado con la banda llamó la atención de los fanáticos del rock nacional. En pleno invierno porteño, Valeria Lynch sorprendió a los transeúntes de la calle Corrientes al sumarse espontáneamente a una presentación callejera.

La cantante se encontró con Calle Francia, una banda que interpretaba un repertorio de rock nacional, y se animó a compartir una versión de “Arrancacorazones”, uno de los clásicos de Attaque 77.

El momento convocó a decenas de personas que se detuvieron para escuchar y registrar la improvisada actuación. Lynch desplegó sus agudos y mostró su faceta más rockera junto al grupo.

“Y me metí a cantar con una superbanda en plena calle Corrientes”, escribió la artista en sus redes sociales, donde compartió el momento.

La escena también tuvo un vínculo personal con la historia de la banda: Valeria Lynch está en pareja desde hace años con Mariano Martínez, líder de Attaque 77.

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