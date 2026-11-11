Ciro Pertusi aclaró si volverá o no a Attaque 77 tras el misterioso anuncio de la banda

Attaque 77 revolucionó las redes sociales con una publicación que despertó la ilusión de sus seguidores. “40 años”, escribió la histórica banda de punk rock, sin brindar mayores precisiones sobre sus próximos pasos. El mensaje alimentó las versiones sobre una posible gira y una reunión de la formación original, con Ciro Pertusi nuevamente al frente del grupo.