“Jagged Little Pill”: el disco que catapultó a Alanis Morissette cumple 30 años y lo celebra este fin de semana en Argentina

Alanis demostró en ese escenario al que muchos llamaban “alternativo” que al rock todavía le faltaba autenticidad. Expuso su intimidad, frustraciones y ansiedades en un disco que llegaría a vender 33 millones de copias y con solo 21 años, se convertiría en uno de los mayores éxitos discográficos de la historia. Tras 'Jagged Little Pill', Alanis nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de éxito. Editó cinco discos más pero su repercusión fue menor y ella misma decidió replegarse de las exigencias de la industria. Por eso, hoy el disco es considerado un clásico irrepetible, con canciones que se transformaron en éxitos en las principales listas internacionales. “You Oughta Know”, “Ironic”, “Hand in My Pocket” o “Head Over Feet”, son solo algunas de las composiciones que se repetían como un loop incansable en la radio y en MTV, la cadena musical que supo abrazarla en su momento y expandir su obra hasta el cansancio.