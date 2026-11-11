“Una de las alegrías más lindas de mi vida”: Nahuel Pennisi contó cómo fue cantarle a León XIV

También habló de la relación de León XIV con los argentinos: “El Papa, al haber vivido tantos años en Perú, tiene a Latinoamérica en el corazón. Por otro lado, los argentinos somos únicos por la pasión con que vivimos las cosas. Desde el Vaticano dijeron que nunca habían visto una movilización tan grande con este Papa. Además, él sabía que venía a la tierra del Papa anterior; había una necesidad espiritual muy fuerte de recibirlo porque Francisco no pudo venir a visitarnos. Se mezclaron todas esas cosas y fue tremendo”.