“Una de las alegrías más lindas de mi vida”: Nahuel Pennisi contó cómo fue cantarle a León XIV
Resumen para apurados
- Nahuel Pennisi cantó ante el papa León XIV y un millón de personas en Palermo durante una vigilia juvenil para brindar un mensaje de esperanza.
- Convocado por el Arzobispado porteño, el músico eligió la obra de Fito Páez para transmitir fe colectiva, luego de confirmarse la presencia del Pontífice.
- El artista consideró el show un hito personal y espiritual, reflejando una movilización popular inédita que renueva el vínculo del país con el Vaticano.
Tras realizar una emotiva interpretación de "Yo vengo a ofrecer mi corazón" ante el papa León XIV durante la vigilia juvenil en Palermo, Nahuel Pennisi dialogó con LG Play, y contó cómo vivió su actuación frente al Santo Padre y más de un millón de personas.
“Fue una experiencia muy fuerte, muy emotiva e inolvidable. Se respiraba un clima indescriptible; había muchísimas personas y mucha fe entregada a la visita del Papa”, dijo el artista, que compartió escenario con orquestas y coros parroquiales. “Fueron cuatro minutos de alegría y de emoción pura. Estar ahí al ladito del Papa fue tremendo. Ojalá que se haya puesto contento y que le haya gustado”, indicó.
La convocatoria llegó a través del Arzobispado de Buenos Aires. Al principio hubo incertidumbre por el estado de salud del Pontífice, pero cuando llegó la confirmación oficial la noticia se festejó en familia. Pennisi propuso tres o cuatro canciones para el repertorio y todos coincidieron en la de Fito Páez.
“Nos decidimos todos por ese tema porque era el indicado. Quizás no habla directamente de algo religioso, pero sí de lo más importante: creer en nosotros mismos y preguntarse quién dijo que todo está perdido. La esperanza colectiva es lo que el Papa propuso y está buenísimo. Argentina necesita creer en cosas que nos acompañen y nos hagan bien”, explicó.
También habló de la relación de León XIV con los argentinos: “El Papa, al haber vivido tantos años en Perú, tiene a Latinoamérica en el corazón. Por otro lado, los argentinos somos únicos por la pasión con que vivimos las cosas. Desde el Vaticano dijeron que nunca habían visto una movilización tan grande con este Papa. Además, él sabía que venía a la tierra del Papa anterior; había una necesidad espiritual muy fuerte de recibirlo porque Francisco no pudo venir a visitarnos. Se mezclaron todas esas cosas y fue tremendo”.
Para Pennisi, el momento tiene un peso que va más allá de lo profesional: “Cuando empecé, yo soñaba con cosas más alcanzables: vivir de la música, conocer algún colega, grabar un disco... pero esto es mucho más profundo. Me pega por lo artístico y me pega por la fe. Se me vino toda mi historia encima; es un sueño cumplido que va a estar entre las alegrías más lindas de mi vida”.
La fe, contó, está presente en su casa. Es casado y padre de dos hijos, y reza cada noche para pedir un buen descanso, una tradición que heredó de sus padres y hoy transmite a su familia. “La fe me regaló creer en mí, me dio la música y sobre todo me permitió conocer buenas personas en las parroquias a las que íbamos. La gente que va a la iglesia tiene ganas de recibir amor, y estar abierto a recibir y agradecer te hace mejor persona”, dijo.
Antes de despedirse, Pennisi no se olvidó de sus fanáticos tucumanos: “Tucumán siempre es mi casa, así que voy a volver pronto”.