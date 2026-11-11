Ricardo Quintela criticó la carpa VIP durante la misa del Papa: “Para los amigos hay catering”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la instalación de una carpa VIP durante la misa que el papa León XIV celebró días atrás en el barrio porteño de Palermo. A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario criticó la presencia de políticos, empresarios y figuras del espectáculo en el espacio exclusivo, que contó con servicio de catering.