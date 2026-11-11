Ricardo Quintela criticó la carpa VIP durante la misa del Papa: “Para los amigos hay catering”
El gobernador de La Rioja cuestionó el espacio exclusivo que se instaló en Palermo durante la celebración encabezada por León XIV. También apuntó contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei y recordó el pedido de informes presentado en el Congreso por los gastos del sector reservado.
Resumen para apurados
- El gobernador Ricardo Quintela criticó al Gobierno de Milei por instalar una carpa VIP con catering en Palermo durante la misa del papa León XIV, en medio del ajuste general.
- Quintela contrastó el mensaje de humildad papal con el sector exclusivo para figuras públicas y apoyó un pedido de informes en el Congreso sobre los fondos utilizados.
- La controversia intensifica el debate político sobre las prioridades del gasto público y la coherencia del déficit cero impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la instalación de una carpa VIP durante la misa que el papa León XIV celebró días atrás en el barrio porteño de Palermo. A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario criticó la presencia de políticos, empresarios y figuras del espectáculo en el espacio exclusivo, que contó con servicio de catering.
“Para Milei el ajuste lo pagan los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, los trabajadores. Para los amigos hay catering”, escribió Quintela, en una de las frases más fuertes de su cuestionamiento.
Qué dijo Ricardo Quintela sobre la carpa VIP en la misa del Papa
En su publicación, el gobernador riojano recordó los argumentos del Gobierno de Javier Milei sobre la necesidad de sostener el déficit cero y reducir el gasto público.
“Durante años, incluso desde antes de asumir, este gobierno nacional libertario de derecha nos dijo que no hay plata. Que hay que ajustarse, que hay que cumplir con el déficit cero, que el Estado es una carga”, expresó.
Luego enumeró los sectores que, según su planteo, fueron afectados por las políticas de ajuste: las provincias, las personas con discapacidad, los jubilados, las universidades, los trabajadores y los sectores vulnerables.
Quintela también contrastó el mensaje del Pontífice durante la celebración religiosa con lo que sucedía en el sector reservado para los invitados especiales.
“Llegó el Papa, una visita histórica para los argentinos, y a metros del altar armaron una carpa VIP con catering para famosos, políticos y empresarios”, cuestionó.
“León XIV hablaba de humildad, de encuentro. En la carpa había fiesta. Afuera, el pueblo esperaba la misa”, agregó.
El pedido de informes en el Congreso por los gastos de la carpa VIP
El mandatario también hizo referencia al pedido de informes presentado en el Congreso para conocer detalles sobre la organización y los gastos vinculados con el espacio exclusivo instalado durante la visita papal.
“Que no digan que era un detalle del protocolo. Eso no es una justificación, es una forma de ver el poder”, sostuvo Quintela.
La polémica por la carpa VIP generó cuestionamientos políticos luego de que trascendiera la presencia de empresarios, dirigentes y personalidades del espectáculo en el sector reservado, mientras miles de fieles participaron de la misa en el exterior.
Quintela cuestionó el gasto y reclamó obras públicas
En el cierre de su mensaje, el gobernador de La Rioja puso el foco en el destino que, a su entender, podrían haber tenido los recursos utilizados para montar la estructura.
“Lo que se gastó en esa carpa podría haber servido para arreglar rutas nacionales, terminar viviendas o avanzar con obras en hospitales”, afirmó.
Y concluyó: “Obra pública que le cambia la vida a la gente. Para eso dicen que no hay plata, pero para una carpa VIP sí”.
De esta manera, Quintela sumó su cuestionamiento al debate político que se abrió por los gastos de organización de la misa de León XIV en Palermo y por los invitados que tuvieron acceso al sector exclusivo.