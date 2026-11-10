Carpa VIP para ver al papa León XIV: la oposición denunció al Gobierno y pide explicaciones a Javier Milei
Una diputada presentó una denuncia penal para que se investiguen las contrataciones por $8.690 millones y la participación de empresas vinculadas a familiares de Martín Menem. Esteban Paulón, por su parte, pidió citar a Karina Milei y al canciller Pablo Quirno al Congreso.
Resumen para apurados
- Diputados opositores denunciaron al Gobierno ante la Justicia y el Congreso por el financiamiento público de una carpa VIP durante la misa del papa León XIV en Buenos Aires.
- La denuncia cuestiona gastos por $8.690 millones, contratos a firmas ligadas a familiares de Martín Menem y pide citar a Karina Milei para esclarecer los accesos exclusivos.
- El escándalo eleva la presión sobre el oficialismo por el uso de fondos públicos y abre fricciones políticas entre La Libertad Avanza y el PRO de cara al armado electoral.
La polémica por la carpa VIP instalada en el Monumento a los Españoles durante la misa del papa León XIV sumó un nuevo capítulo político. Diputados de la oposición presentaron denuncias, pedidos de informes y solicitudes de citación al Congreso para que el Gobierno de Javier Milei explique cómo se organizó el sector exclusivo para empresarios, dirigentes, famosos e influencers.
El cuestionamiento apunta tanto al uso de recursos públicos como a las contrataciones realizadas para el evento, las invitaciones y la participación de empresas vinculadas a familiares de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. También quedaron bajo la lupa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
El escándalo se profundizó por el contraste entre las imágenes de invitados que disfrutaban de un espacio con catering y ubicaciones preferenciales y las de religiosos y colaboradores de la organización que no tuvieron las mismas comodidades durante la multitudinaria celebración.
La denuncia de Marcela Pagano por la carpa VIP y las contrataciones
La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, presentó una denuncia penal para que se investiguen las contrataciones vinculadas con la organización de la misa. Uno de los principales puntos es la adjudicación directa de la producción del evento a DF Entertainment, por un monto de $8.690 millones, según la información oficial citada en la presentación.
La legisladora también pidió investigar la participación de Tech Security, firma contratada para los servicios de seguridad privada, y de Purgato S.A., vinculada con tareas de limpieza.
En el caso de Tech Security, Pagano puso el foco en que entre sus accionistas figuran Fernando y Adrián Menem, hermanos del titular de la Cámara baja. Martín Menem también había sido accionista de la compañía, aunque vendió su participación en diciembre de 2023.
La denuncia solicita determinar quiénes intervinieron en las contrataciones, cómo se distribuyeron las responsabilidades entre las empresas y quién confeccionó la lista de invitados al sector VIP. También reclama conocer quién pagó el catering y con qué fondos se financió.
Pagano cuestionó el uso de recursos de los contribuyentes para organizar un espacio exclusivo. "Si nos quejamos por el vacunatorio VIP, nos quejamos también por el sillón VIP para ver al Papa, porque en definitiva se hizo con recursos de los contribuyentes", sostuvo en declaraciones a iProfesional.
La diputada también presentó otra denuncia relacionada con las invitaciones a figuras del espectáculo e influencers, por presuntas irregularidades en la asignación de lugares.
Por qué la oposición pide citar a Karina Milei y Pablo Quirno
En paralelo, el diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para convocar al Congreso a Karina Milei y al canciller Pablo Quirno. El objetivo es que expliquen cómo se organizó la visita del Pontífice y cuáles fueron los criterios utilizados para distribuir los espacios dentro del predio.
El legislador también presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer la cantidad de personas acreditadas en cada sector, las invitaciones cursadas y los funcionarios que autorizaron las decisiones.
Entre los puntos reclamados figuran los detalles de las áreas VIP, preferenciales, destinadas a autoridades, prensa y personal de producción, además de la contratación de DF Entertainment y los gastos del catering.
Paulón explicó que recurrió también a la vía administrativa porque considera que los pedidos de informes legislativos pueden encontrar dificultades para avanzar en la Cámara de Diputados.
La oposición puso especial atención en el papel de Mara Gorini, colaboradora de Karina Milei, a quien vincula con la organización del evento y las contrataciones. Los legisladores buscan determinar qué funcionarios participaron de las decisiones y si existieron beneficios para empresas relacionadas con dirigentes oficialistas.
Jorge Macri quedó en medio de la polémica por los invitados VIP
El escándalo también abrió un frente entre el Gobierno nacional y la administración porteña de Jorge Macri. Desde la Casa Rosada circularon versiones que atribuían al Gobierno de la Ciudad la responsabilidad por las invitaciones a famosos e influencers, mientras que Nación habría convocado principalmente a representantes institucionales.
Consultado por la controversia, Jorge Macri reconoció que "probablemente las medialunas y budines estuvieron de más", aunque consideró que el episodio no representó un lujo descomunal.
La explicación no conformó a los legisladores opositores. Pagano salió al cruce del jefe de Gobierno porteño y sostuvo que la polémica no se limitaba a la comida ofrecida a los invitados, sino que también involucraba a las empresas de seguridad y limpieza vinculadas con los hermanos Menem.
Paulón, por su parte, cuestionó la versión de Macri sobre el destino de la carpa. Según el diputado, el espacio VIP tenía una organización y un menú diferentes de los sectores destinados al coro y a los trabajadores que participaron de la celebración.
La controversia suma así un nuevo capítulo a la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, que mantienen conversaciones políticas con vistas a las elecciones de 2027. Mientras tanto, la oposición busca que el Gobierno brinde explicaciones sobre los gastos, las contrataciones y los criterios utilizados para seleccionar a los invitados a uno de los acontecimientos públicos más importantes de la visita de León XIV a la Argentina.