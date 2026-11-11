¿Se viene un apagón mundial? Qué hay detrás del rumor que se viralizó en 33 países

De dónde salió el rumor

Uno de los elementos que impulsó la teoría fue un episodio de Los Simpson, estrenado en noviembre de 2023. En el capítulo, titulado It's a Blunderful Life, Springfield sufre un corte masivo de electricidad y Lisa recuerda el episodio a través de su diario, en el que aparece la fecha del 17 de noviembre.