¿Se viene un apagón mundial? Qué hay detrás del rumor que se viralizó en 33 países

Resumen para apurados
- Usuarios de redes en 33 países viralizaron un falso apagón mundial previsto para el 17 de noviembre, originado por la tergiversación de un simulacro oficial en EE.UU.
- El rumor combinó un capítulo de Los Simpson con un ensayo de alertas en Estados Unidos y guías europeas de preparación civil que sugieren acopiar víveres para 72 horas.
- Aunque no hay riesgo inminente, las autoridades mantienen protocolos ante amenazas reales como fallas técnicas, ciberataques o tormentas solares que afecten las redes.
Un supuesto apagón mundial que dejaría a miles de millones de personas sin electricidad, Internet y servicios bancarios durante 72 horas comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y generó preocupación entre algunos usuarios.
Las publicaciones aseguran que el colapso ocurrirá el próximo 17 de noviembre y describen un escenario en el que las comunicaciones dejarían de funcionar y ciudades enteras quedarían a oscuras. Algunas versiones incluso advierten sobre interrupciones que podrían extenderse durante 90 días y relacionan el supuesto fenómeno con tormentas solares, ciberataques y decisiones de distintos gobiernos.
Sin embargo, detrás de la advertencia viral hay una serie de hechos reales que fueron relacionados entre sí sin evidencia de que anticipen una crisis de esas características.
De dónde salió el rumor
Uno de los elementos que impulsó la teoría fue un episodio de Los Simpson, estrenado en noviembre de 2023. En el capítulo, titulado It's a Blunderful Life, Springfield sufre un corte masivo de electricidad y Lisa recuerda el episodio a través de su diario, en el que aparece la fecha del 17 de noviembre.
A esa coincidencia se sumó un anuncio oficial de Estados Unidos: el próximo 17 de noviembre se realizará una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).
El ejercicio fue anunciado el 16 de septiembre por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y estará coordinado con la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de ese país.
Según el documento oficial de la FCC, la prueba comenzará a las 14.20, hora del este estadounidense, y permitirá verificar el funcionamiento de los mecanismos utilizados para transmitir advertencias a través de los medios de comunicación. El mensaje aclarará expresamente que se trata de un ensayo y que la población no debe tomar ninguna medida.
El procedimiento no contempla interrupciones del suministro eléctrico, bloqueos de Internet ni suspensión de operaciones bancarias. Tampoco tiene alcance mundial: es un ejercicio de comunicaciones organizado por las autoridades estadounidenses.
Por qué varios gobiernos recomiendan prepararse para 72 horas sin servicios
Otro factor que alimentó las especulaciones fueron las recomendaciones de distintos gobiernos europeos para que la población cuente con suministros básicos ante posibles emergencias.
Los consejos incluyen almacenar agua, alimentos y medicamentos, además de disponer de elementos que permitan mantener las comunicaciones si fallan los servicios habituales.
El 3 de noviembre, la Comisión Europea presentó nuevas directrices para reforzar la preparación de los ciudadanos frente a situaciones de crisis. Entre las recomendaciones figura contar con recursos suficientes para cubrir las necesidades esenciales durante las primeras 72 horas de una emergencia, mientras se moviliza la asistencia pública.
La iniciativa forma parte de la Estrategia de Preparación de la Unión Europea, presentada originalmente en marzo de 2025. Contempla riesgos de distinta naturaleza, como fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, ciberataques y conflictos.
Estas medidas tampoco se limitan a Europa. Un mapa elaborado por la revista estadounidense Newsweek reúne a 32 países cuyos organismos oficiales recomiendan a sus habitantes prepararse ante posibles situaciones de emergencia. Las amenazas contempladas y los plazos sugeridos varían según cada territorio.
Los países incluidos en el relevamiento son:
Europa (17): Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Suiza y Croacia.
Asia (6): Japón, Taiwán, Israel, India, Filipinas y Singapur.
Sudamérica (3): Chile, Colombia y Brasil.
Norteamérica (3): Estados Unidos, Canadá y México.
Oceanía (2): Nueva Zelanda y Australia.
África (1): Sudáfrica.
Las recomendaciones tienen carácter preventivo y buscan mejorar la capacidad de respuesta de los hogares. Ninguna anuncia una interrupción generalizada del suministro eléctrico para el 17 de noviembre ni vincula esa fecha con las reservas de emergencia.
La coincidencia temporal entre las medidas europeas, el simulacro estadounidense y las imágenes de la serie animada contribuyó a construir una teoría que, amplificada por las redes sociales, ganó difusión en los últimos días.
¿Puede ocurrir realmente un apagón eléctrico de gran escala?
Aunque la predicción viral no tiene respaldo, los cortes masivos de electricidad representan un riesgo real para las sociedades modernas. Las redes de transmisión y distribución dependen de infraestructuras complejas que pueden sufrir fallas técnicas, daños provocados por fenómenos naturales o ataques informáticos.
Las tormentas solares también constituyen una amenaza para determinados sistemas tecnológicos. Cuando una gran expulsión de material procedente del Sol interactúa con el campo magnético terrestre, puede desencadenar una tormenta geomagnética capaz de alterar el funcionamiento de satélites, sistemas de navegación, comunicaciones y redes eléctricas.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtió que, durante los episodios geomagnéticos más extremos, pueden registrarse problemas de voltaje, fallas en componentes de las redes e interrupciones del suministro energético. Para reducir esos riesgos, los especialistas monitorean la actividad solar y emiten pronósticos y alertas de corto plazo.
Sin embargo, la existencia de estas amenazas no permite anticipar que un fenómeno de alcance mundial ocurrirá en una fecha determinada. Tampoco hay pruebas que relacionen una tormenta solar extraordinaria o un ataque informático coordinado con el supuesto colapso anunciado para noviembre.
Por el momento, lo único confirmado para el 17 de noviembre es el ejercicio de alertas en Estados Unidos. Las recomendaciones europeas continúan vigentes como medidas generales de preparación ante emergencias, mientras que la versión de un planeta desconectado durante tres días no cuenta con fundamentos verificables.