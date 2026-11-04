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El dólar bajó tras la "ola azul" en Estados Unidos: a cuánto cerraron el "blue" y el mayorista

La cotización mayorista retrocedió y se alejó de su último récord nominal, aunque continúa cerca de ese nivel. El dólar minorista también registró movimientos en el cierre de la jornada.

DÓLAR. La cotización mayorista bajó, mientras el oficial operó estable.
DÓLAR. La cotización mayorista bajó, mientras el oficial operó estable.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar mayorista y el blue cayeron este miércoles en Argentina tras el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de EE.UU., cerrando a $1.547,50 y $1.560.
  • La divisa mayorista retrocedió de su récord nominal histórico, mientras que el dólar oficial cerró a $1.570 en el Banco Nación y el informal cedió $10 en la jornada.
  • Analistas prevén ajustes graduales sin saltos bruscos a corto plazo, aunque la demanda estacional de fin de año y factores externos podrían presionar las cotizaciones.
Resumen generado con IA

El mercado cambiario argentino cerró este miércoles con una baja en las principales cotizaciones del dólar, luego del histórico triunfo de los demócratas frente a Donald Trump en Estados Unidos en las elecciones de medio término. El tipo de cambio mayorista retrocedió y dejó atrás su último máximo histórico nominal, aunque se mantuvo en valores cercanos al récord.

La divisa mayorista finalizó a $1.547,50, en una jornada marcada por los movimientos posteriores al resultado electoral estadounidense.

En el segmento minorista, el dólar terminó a $1.570 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, el promedio informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicó en $1.573,23 para la venta.

Qué pasó con el dólar "blue"

El dólar "blue" también registró un retroceso durante la jornada. La cotización informal bajó $10 y cerró a $1.560 para la venta.

A cuánto podría subir el dólar en noviembre

El dólar en Argentina podría mantener una tendencia alcista moderada durante noviembre, aunque el cierre del año concentra las principales alertas del mercado financiero. Los analistas no anticipan un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo, pero advierten que la mayor demanda estacional de divisas y los movimientos de las monedas regionales podrían incrementar la presión cambiaria en las próximas semanas.

Las proyecciones de los especialistas apuntan a que el tipo de cambio continuará con un ajuste gradual, por debajo del ritmo de los precios. El economista Gustavo Ber estimó que el dólar mayorista podría avanzar hacia los $1.560 durante noviembre.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA correspondiente a septiembre también anticipó una evolución gradual. Los analistas consultados proyectaron un dólar mayorista de $1.580 para noviembre y de $1.614 para diciembre.

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