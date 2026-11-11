Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 12 de noviembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este jueves en San Miguel de Tucumán una máxima de 36 °C con tormentas aisladas hacia la tarde, debido al avance de un sistema cálido e inestable.
- La jornada inició despejada con 21 °C de mínima y vientos leves; sin embargo, la nubosidad aumentará gradualmente hasta alcanzar un 40% de probabilidad de lluvias nocturnas.
- El calor persistirá el viernes con 37 °C, pero las precipitaciones continuas generarán un alivio térmico hacia el fin de semana, ubicando la máxima en 25 °C el domingo.
San Miguel de Tucumán tendrá este jueves 12 de noviembre una jornada marcada por las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas aisladas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro alcanzará los 36 °C, en una jornada en la que el calor volverá a sentirse con fuerza en la capital tucumana.
La mínima prevista es de 21 °C. El cielo estará despejado durante la madrugada y parcialmente nublado por la mañana. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar durante la segunda mitad del día, cuando aumentará la posibilidad de precipitaciones.
A qué hora podrían llegar las lluvias a Tucumán
De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana no se esperan precipitaciones significativas. El escenario podría modificarse hacia la tarde, cuando se estima una probabilidad del 40% de tormentas aisladas. Esa posibilidad se mantendría durante la noche.
Los vientos serán leves, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La jornada tendrá, por lo tanto, una combinación de temperaturas elevadas y cierta inestabilidad hacia el cierre del día.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante el fin de semana
El pronóstico extendido anticipa que el calor continuará durante el viernes 13 de noviembre, cuando la máxima podría alcanzar los 37 °C. También se mantiene la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
El cambio más importante llegaría durante el fin de semana. Para el sábado 14 se espera una máxima de 31 °C, con tormentas aisladas a lo largo del día. El domingo 15, en tanto, la temperatura podría descender hasta los 25 °C, con una mínima de 20 °C y nuevas precipitaciones.
De esta manera, después de varias jornadas de calor intenso, Tucumán podría experimentar un alivio térmico durante el domingo.