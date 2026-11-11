Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 12 de noviembre

San Miguel de Tucumán tendrá este jueves 12 de noviembre una jornada marcada por las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas aisladas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro alcanzará los 36 °C, en una jornada en la que el calor volverá a sentirse con fuerza en la capital tucumana.