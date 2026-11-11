Política

La novia de Lázaro Báez fue detenida en Aeroparque y sospechan que planeaba fugarse

La mujer había llegado desde Río Gallegos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a otras dos personas, que también fueron arrestadas.

CLAUDIA INSAURRALDE. La pareja de Lázaro Báez fue detenida el lunes por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery.
CLAUDIA INSAURRALDE. La pareja de Lázaro Báez fue detenida el lunes por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery. IMAGEN TOMADA DE TN
Por Redacción Política 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, fue detenida el lunes en Aeroparque junto a dos personas por sospecha de intento de fuga ante una causa judicial.
  • La captura ocurrió tras arribar desde Río Gallegos en el marco de causas por lavado y narcotráfico, tras 27 allanamientos y la requisa de la celda de Báez en Ezeiza.
  • Con siete detenidos y el decomiso de armas, drogas y autos en Santa Cruz, la Justicia busca desarticular la red que administraba los bienes del empresario encarcelado.
Resumen generado con IA

Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, fue detenida el lunes por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, junto a otras dos personas con las que había viajado desde Río Gallegos. Los investigadores sospechan que los tres podían intentar fugarse para eludir a la Justicia.

El procedimiento se concretó cuando los pasajeros arribaron a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Por orden del juez federal de Río Gallegos, también se secuestraron cuatro valijas de grandes dimensiones que habían despachado durante el viaje.

Los movimientos de los tres sospechosos estaban bajo seguimiento judicial. La decisión de avanzar con las detenciones se tomó luego de que la aerolínea informara que habían abordado el vuelo AR 1857, que partió de Río Gallegos a las 10.30.

La causa está vinculada con dos expedientes que investigan posibles maniobras de lavado de dinero y narcotráfico, además de otros delitos relacionados con la administración de bienes de Báez, quien permanece detenido en el penal de Ezeiza.

Al empresario le notificaron la detención de su pareja mientras se encontraba en la cárcel. Además, las autoridades allanaron su celda y lo dejaron incomunicado.

El operativo se produjo un día después de que se realizaran 27 allanamientos en propiedades vinculadas al empresario, en el marco de las mismas investigaciones.

Además de Insaurralde, en Aeroparque fueron detenidos Cristian Ibáñez y Valentina Devetac.

Cuatro detenidos y secuestro de drogas y armas en Santa Cruz

Los procedimientos también se extendieron a Río Gallegos, donde otras cuatro personas quedaron detenidas. Durante los operativos se incautaron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas de fuego y documentación considerada relevante para la investigación.

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodomos, quien precisó que hasta este miércoles había cuatro detenidos en la provincia.

“Se secuestraron sustancias, armas, vehículos y documentación de interés para la causa”, señaló el funcionario en declaraciones al sitio Infomedia 24.

Prodomos explicó que la Policía de Santa Cruz se sumó a los procedimientos a pedido de la Unidad Fiscal de Río Gallegos. También participaron efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval.

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