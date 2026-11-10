Allanan propiedades de Lázaro Báez en una causa por narcotráfico y lavado de dinero

Resumen para apurados
- La Justicia federal allanó este martes más de 20 inmuebles y la celda de Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires por presunto narcotráfico y lavado de dinero.
- Condenado por corrupción, Báez y su entorno son investigados por usar camiones para trasladar cocaína y ocultar bienes sustraídos a la ejecución de sus penas previas.
- Las pesquisas vinculan por primera vez al empresario con el narcotráfico, lo que podría derivar en nuevas imputaciones penales y la incautación definitiva de su patrimonio.
La Justicia federal ordenó este martes más de 20 allanamientos en propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos causas relacionadas con presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de dinero. Los procedimientos también alcanzaron a la celda donde el empresario permanece detenido.
Las medidas involucran a Báez, quien cumple una condena de 10 años por lavado de activos agravado en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y por administración fraudulenta en el expediente “Vialidad”. También fueron alcanzadas por los procedimientos su pareja, Claudia Insaurralde, encargada de administrar los bienes del empresario, un chofer y otras personas, según publicó TN.
La orden fue emitida por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Además de los allanamientos, el magistrado dispuso embargos, requisas y secuestros de vehículos en el marco de dos investigaciones vinculadas entre sí, en las que se busca determinar la presunta existencia de dos organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.
Las dos organizaciones bajo investigación
En una de las causas se investiga el funcionamiento de una supuesta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025. La distribución de la droga estaría a cargo de dos hombres, uno de ellos responsable de un lavadero que habría sido utilizado para realizar las entregas.
A partir de esa investigación surgió otra línea que apunta a una posible organización encabezada por Lázaro Báez, quien continúa detenido. Según la hipótesis judicial, el grupo se dedicaría a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.
Los investigadores también sospechan que uno de los posibles integrantes de esa estructura sería, a su vez, el líder de la banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Santa Cruz.
Dónde se realizaron los allanamientos
De acuerdo con fuentes judiciales, los procedimientos comenzaron el lunes y continuaron este martes. Se desarrollaron principalmente en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias de Santa Cruz y propiedades ubicadas en Buenos Aires.
Del operativo participaron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron estupefacientes, documentación, distintos vehículos vinculados con los imputados y otros elementos considerados de interés para las investigaciones.
Además, la Justicia dispuso medidas cautelares sobre el patrimonio de los involucrados y el levantamiento del secreto bancario y fiscal, tal como habían solicitado los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.