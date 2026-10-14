“Fui yo”: Ana Paula Dutil contó el insólito origen del vínculo entre Emanuel Ortega y Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia
La exmodelo rompió el silencio tras la sorpresiva separación del cantante y Julieta Prandi. Negó haber provocado el conflicto, explicó por qué intercedió para que la escritora señalada usara el estudio de Ortega y sorprendió con su pronóstico sobre el futuro de la pareja.
Resumen para apurados
- Ana Paula Dutil aclaró en TV que ella contactó a Mariana Marx con Emanuel Ortega solo para grabar un audiolibro, tras los rumores de infidelidad con Julieta Prandi.
- Prandi anunció la ruptura tras 27 días de matrimonio por acuerdos rotos, lo que desató versiones sobre Marx, quien usó el estudio del músico meses antes de la boda.
- Dutil reveló que habló en privado con Prandi para aclarar tensiones y pronosticó una pronta reconciliación entre la modelo y el cantante en medio del asedio mediático.
Por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega pasaron múltiples trascendidos y nombres, supuestos vínculos exteriores a la relación que surgieron a partir de un fragmento de su comunicado oficial. La modelo anunció la ruptura tras 27 días de casados y en su publicación detalló que cada pareja tenía sus “acuerdos innegociables”, lo que llevó a sospechar una infidelidad. En ese abanico de especulaciones, la expareja del músico Ana Paula Dutil estuvo entre las mencionadas, pero no precisamente como protagonista. Tras las sospechas, la madre de los hijos de Ortega salió a aclarar la situación y contó cómo se gestó el vínculo con la supuesta tercera en discordia.
Ana Paula Dutil rompió el silencio en medio de los rumores que la vincularon en el conflicto que derivó en el colapso matrimonial. La exmodelo negó cualquier participación en algún tipo de engaño, elogió a Julieta Prandi y especificó cómo llegaron a conectarse Emanuel Ortega y la escritora señalada. Al mismo tiempo, lamentó “si es que algo pasó” y precisó que el hecho investigado no habría ocurrido en el tiempo inmediato anterior al 15 de septiembre, fecha en la que dieron el 'sí' en el Registro Civil de San Isidro.
Dutil se desvinculó de la infidelidad
En diálogo con SQP (América TV), la exmodelo confesó el malestar que le generó quedar en el ojo de la tormenta periodística tras el fin del reciente matrimonio. “Me sorprendí como todos ustedes, supongo. Sí se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él. Y debo decir que no tengo nada que ver”, aseveró de manera categórica. En ese sentido, lamentó ser relacionada con la crisis de su expareja: “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años, una separación que fue de común acuerdo”.
Dutil también detalló cómo se enteró del casamiento sorpresa entre el cantante y Prandi, ocurrido el pasado 15 de septiembre de 2026. La exmodelo relató que la noticia le llegó en un entorno meramente familiar, mientras cocinaba en la casa de uno de sus hijos y su hija le consultó a su hermano si le había contado sobre la boda de su padre. "Me puse contenta por él y por ella también, porque aprendí a respetarla. No somos amigas, obviamente, no sé si llegaremos a serlo alguna vez, porque yo creo que esto se va a solucionar", expressed, dejando abierta la puerta a una reconciliación de la pareja.
La jornada en el estudio donde Ortega y Marx se habrían conocido
Asimismo, la madre de los hijos de Ortega desmintió cualquier tipo de fricción previa con la conductora y destacó el impacto positivo que Prandi tuvo en la vida del músico. “Mis hijos la quieren muchísimo y siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él: ella me empujó a que yo vuelva a registrar sonido y vuelva a hacer canciones”, destacó para disipar las hipótesis sobre supuestos recelos o tensiones entre el entorno del cantante y la modelo.
En relación a la supuesta tercera en discordia, trascendió que se trataría de la escritora Mariana Marx. Según el relato de Dutil, fue ella misma quien intercedió para que su amiga pudiera utilizar las instalaciones del músico: "Tengo una amiga muy querida, que no voy a dar su nombre porque no es una persona pública -aunque luego trascendió que se trataría de Mariana Marx-. Es la que me está dando hospedaje... Me preguntó dónde podía registrar un audiolibro, porque ella es escritora, estaba presentando su nuevo libro. Yo le dije: mirá, dejame hablar con Emanuel, a ver si podés utilizar el estudio de él".
La fe en la reconciliación de Dutil
Respecto a lo sucedido durante la jornada de trabajo, la exmodelo evitó entrar en especulaciones pero dejó una contundente postura sobre su propia privacidad y la de los involucrados. “Fue a trabajar y no sé qué ocurrió. Esta es la verdad. No sé qué sucedió. Lamento si algo aconteció por esto que se dice. Si algo pasó, lo lamento. Mi amiga no fue con ninguna intención más que realizar la lectura de su audiolibro”, afirmó, antes de sentenciar: “La verdad que no sé qué fue lo que pasó y si lo supiera, no lo diría, por respeto a Emanuel, a mis hijos y a Julieta, en ese orden”.
Para concluir, la exmodelo precisó que dicho encuentro en el estudio no ocurrió de forma reciente ni motivó de forma inmediata el colapso del matrimonio, sino que tuvo lugar “hace tres meses, cuatro meses”, mucho antes de que la pareja diera el 'sí' en San Isidro. Además, reveló un encuentro íntimo que mantuvo a solas con Prandi para dejar las cartas sobre la mesa: “Con Julieta nos juntamos las dos a tomar un café. Y nos dijimos todo. Le dije ‘te agradezco’. Somos ex, yo soy la ex y ella es la actual. Y se van a arreglar, van a ver que sí”.