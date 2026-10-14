“Fui yo”: Ana Paula Dutil contó el insólito origen del vínculo entre Emanuel Ortega y Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia

La fe en la reconciliación de Dutil

Respecto a lo sucedido durante la jornada de trabajo, la exmodelo evitó entrar en especulaciones pero dejó una contundente postura sobre su propia privacidad y la de los involucrados. “Fue a trabajar y no sé qué ocurrió. Esta es la verdad. No sé qué sucedió. Lamento si algo aconteció por esto que se dice. Si algo pasó, lo lamento. Mi amiga no fue con ninguna intención más que realizar la lectura de su audiolibro”, afirmó, antes de sentenciar: “La verdad que no sé qué fue lo que pasó y si lo supiera, no lo diría, por respeto a Emanuel, a mis hijos y a Julieta, en ese orden”.