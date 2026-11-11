Murió Carlos Babington: el día que jugó en Tucumán y los dos goles que le convirtió a Atlético
El histórico ídolo de Huracán, fallecido a los 77 años, visitó dos veces el Monumental en julio de 1974 junto a René Houseman y Miguel Brindisi. En la previa de uno de esos encuentros, dejó una declaración sobre el “Decano” que quedó registrada en el archivo de LA GACETA.
Resumen para apurados
- Carlos Babington, ídolo de Huracán y mundialista con la Selección argentina en 1974, falleció a los 77 años, generando un profundo dolor en el deporte nacional.
- Figura del recordado Huracán campeón de 1973, visitó Tucumán como jugador y DT, enfrentando a Atlético y a San Martín, y marcándole dos goles al Decano en su carrera.
- Su partida despide a un símbolo del fútbol lírico argentino, cuyo legado como jugador y conductor perdurará en la memoria histórica de las canchas de todo el país.
La muerte de Carlos Babington, a los 77 años, despertó una profunda tristeza en el fútbol argentino. El histórico futbolista de Huracán, campeón del Metropolitano de 1973 e integrante de la selección argentina en el Mundial de Alemania 1974, dejó una huella que también tuvo capítulos en Tucumán. Durante su carrera enfrentó a Atlético, le convirtió dos goles y protagonizó visitas al Monumental José Fierro que quedaron documentadas en los archivos de LA GACETA.
Una de ellas ocurrió el 17 de julio de 1974, cuando Huracán llegó a Tucumán para disputar un encuentro amistoso frente a Atlético, como parte de una jornada interprovincial que también incluyó un duelo entre San Martín e Independiente.
El partido se jugó en 25 de Mayo y Chile, desde las 22.30, y terminó empatado sin goles. El “Globo”, que un año antes había conquistado el Metropolitano bajo la conducción de César Luis Menotti, presentó a varias de sus figuras, entre ellas René Houseman, Miguel Brindisi, Roque Avallay y el propio Babington.
La visita quedó registrada en la edición de LA GACETA de aquel martes, que anticipó los encuentros con un gran despliegue periodístico y entrevistas a los protagonistas.
El elogio de Babington a Atlético Tucumán
En aquella previa, Babington acababa de regresar del Mundial de Alemania 1974, donde había disputado cinco partidos con la Selección. Al ser consultado sobre esa experiencia, destacó la exposición internacional que le había dado la competencia.
“El Mundial significó ponerme en la vidriera del fútbol mundial”, expresó el futbolista, que también reconoció que estaba dispuesto a continuar su carrera en Europa si recibía una propuesta económica conveniente.
Sin embargo, una de sus declaraciones más interesantes llegó cuando preguntó a los periodistas si Atlético se había clasificado al Campeonato Nacional. Al recibir una respuesta afirmativa, lanzó una advertencia que el diario reprodujo textualmente: “Vamos a tener cuidado entonces... es muy buen equipo”.
La frase resultaría especialmente significativa porque los equipos volverían a encontrarse pocos días después, esta vez por los puntos.
El regreso al Monumental y el gol de Houseman
El 28 de julio de 1974, Atlético recibió nuevamente a Huracán en el Monumental, por la segunda fecha del Campeonato Nacional. El equipo de Parque Patricios llegó con buena parte de las figuras que habían protagonizado el amistoso.
Ante un importante marco de público, el partido terminó 1-1. Houseman abrió el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo, mientras que Ricardo Julio Villa igualó para el conjunto tucumano.
Aquella visita también quedó inmortalizada en una fotografía del archivo de LA GACETA, en la que Houseman aparece acompañado por Babington y Brindisi. La imagen fue recuperada en 2018, cuando este diario publicó una nota sobre los encuentros que disputó el inolvidable “Loco” en Tucumán.
Los dos goles que Babington le convirtió a Atlético
La historia entre Babington y el “Decano” había comenzado antes de aquellas visitas. El 1 de noviembre de 1973, Huracán y Atlético empataron 2-2 en Parque Patricios, por el Campeonato Nacional. Babington convirtió uno de los goles del local mediante un penal y Roque Avallay marcó el restante. Para Atlético anotó un doblete Armando Quinteros.
Casi un año después, el 27 de septiembre de 1974, volvieron a encontrarse en Buenos Aires. Esta vez, Huracán ganó 2-1 con goles de Babington, nuevamente de penal, y Eduardo Quiroga. Ricardo Julio Villa descontó para los tucumanos.
Sus visitas como entrenador y el cruce con San Martín
El vínculo de Babington con Tucumán continuó después de su retiro. Como entrenador de Huracán, regresó durante la temporada 1989/90 de la Primera B Nacional, que terminaría con el ascenso del “Globo”.
El 15 de noviembre de 1989, su equipo empató 1-1 frente a San Martín en Tucumán, con goles de Jorge López para el “Santo” y Sergio Saturno para la visita.
Meses después, el 11 de febrero de 1990, volvió a enfrentar a Atlético, aunque aquella visita terminó con una derrota por 3-1. Walter Jiménez, José Lugo y Wilson González Díaz marcaron para el “Decano”, mientras que Carlos Carrió descontó para Huracán.
Así, entre su etapa como futbolista y su recorrido como entrenador, Babington también escribió algunas páginas de su historia en las canchas tucumanas. Y aquellas palabras de julio de 1974, cuando reconoció el nivel de Atlético antes de enfrentarlo, permiten recuperar hoy una parte de ese vínculo que permanecía guardada en las páginas de LA GACETA.