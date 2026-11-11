El emotivo saludo de Iliana Calabró a su novio a tres meses de su internación: "Por cada pequeña victoria"

Hasta el momento, el empresario no cuenta con el alta médica y afronta una rutina asistida que Calabró definió como la fase "más tediosa" del proceso. En recientes declaraciones televisivas, la actriz admitió que la impaciencia es uno de los mayores obstáculos emocionales para su pareja: "Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura".