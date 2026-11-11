El emotivo saludo de Iliana Calabró a su novio a tres meses de su internación: "Por cada pequeña victoria"
La actriz compartió un emotivo video en sus redes sociales para dedicarle un mensaje a Luis Alberto De Stefano, quien continúa en rehabilitación tras superar un cuadro crítico por EPOC severo y neumonía.
Resumen para apurados
- Iliana Calabró felicitó en redes a su pareja, Luis De Stefano, por su cumpleaños, a tres meses de su internación por un cuadro respiratorio crítico en Buenos Aires.
- El empresario estuvo intubado en terapia intensiva tras sufrir una neumonía que complicó su EPOC severo, y ahora realiza rehabilitación motora y respiratoria en Saavedra.
- Aunque superó el riesgo vital, De Stefano aún no tiene el alta médica y enfrenta una lenta recuperación, mientras la actriz acompaña el proceso entre sus compromisos laborales.
A tres meses de su dramática internación en terapia intensiva, Iliana Calabró decidió transformar una fecha difícil en un gesto de amor y esperanza al dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a su pareja, el empresario marmolero Luis Alberto De Stefano. El festejo transcurrió en un contexto delicado, marcado por una prolongada recuperación hospitalaria que el paciente lleva adelante tras haber superado una severa falla respiratoria que puso su vida en riesgo.
A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con 700 mil seguidores, la actriz y conductora publicó un video recopilatorio con postales de viajes, abrazos y momentos compartidos. Para musicalizar el saludo, eligió la canción "Un año más de vida", del cantautor peruano Braulio, destacando la estrofa que reza: "Un brindis por tu historia, por cada lucha tuya, por cada pequeña victoria".
El hito afectivo cobra un significado especial al considerar la gravedad del cuadro que enfrentó De Stefano. A comienzos de agosto, el empresario fue ingresado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. En aquel momento permaneció intubado y en estado crítico debido a una descompensación pulmonar severa.
La lenta recuperación de Luis De Stefano
El origen de la complicación médica radica en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de carácter severo que De Stefano padece desde hace años, la cual se agravó drásticamente por una neumonía aguda. Según relató la propia artista, el historial del paciente como fumador crónico dificultó el cuadro general, generando un complejo proceso de estabilización.
Si bien la etapa de riesgo vital inminente ya fue superada y el paciente logró salir de la terapia intensiva, su estado continúa siendo comprometido y requirió su traslado a un centro de rehabilitación especializado ubicado en el barrio porteño de Saavedra. Allí realiza tratamientos respiratorios y locomotores diarios para recuperar la autonomía física.
Hasta el momento, el empresario no cuenta con el alta médica y afronta una rutina asistida que Calabró definió como la fase "más tediosa" del proceso. En recientes declaraciones televisivas, la actriz admitió que la impaciencia es uno de los mayores obstáculos emocionales para su pareja: "Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura".
La conductora también reflexionó sobre el impacto psicológico del episodio en la pareja, señalando que su novio estuvo "al borde" y que la toma de conciencia sobre lo sucedido es gradual. "Todos nos asustamos; estuvo a un paso de pasar al otro lado", confesó al repasar las semanas más difíciles de la internación.
Calabró, entre el teatro, la televisión y la contención afectiva
La actriz sostiene una rutina de visitas diarias o día por medio al centro de Saavedra, acomodando sus horarios según el régimen de la institución y sus exigencias profesionales. Actualmente, Calabró lidera las tardes del programa Iluminadas por Canal Siete y continúa con las presentaciones de la obra teatral Viuda e hijas en el interior del país.
Esta convivencia con la preocupación médica coincide además con una fecha de valor afectivo para la familia: el primer cumpleaños de su nieto Bento, quien vive en Brasil junto a su hijo mayor, Nicolás Rossi. El bebé nació de forma prematura en noviembre de 2025 tras un embarazo complejo, lo que requirió que la actriz permaneciera semanas en el país vecino para acompañar a su familia.
Con un noviazgo iniciado tras conocerse en los últimos años y caracterizado por una rápida convivencia, Iliana Calabró mantiene la fe firme en la rehabilitación de su pareja. Mientras el cuerpo médico monitorea sus avances respiratorios en Saavedra, la artista reafirma públicamente su acompañamiento en cada paso hacia la recuperación definitiva.