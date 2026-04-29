Iliana Calabró habló del bullying que sufrió en su adolescencia: "Fue difícil"

En ese sentido, recordó que muchas veces la exclusión no provenía solo de desconocidos, sino también de su propio entorno. “Fue difícil, porque yo tengo una amiga que ahora vive en Francia, que siendo grandes seguimos la amistad todos estos años. Una vez, había ido a su casa y decía: ‘Ay... pero yo tengo a esta en casa, ¿no? Después hablemos porque no la vamos a llevar’. Como que no me iba a llevar porque yo espantaba a los pibes”, relató ante el asombro del conductor.