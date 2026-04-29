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Iliana Calabró habló del bullying que sufrió en su adolescencia: "Fue difícil"

La actriz habló con crudeza sobre la discriminación que padeció en su juventud y cómo esas experiencias moldearon su carácter y su presente.

Iliana Calabró habló del bullying que sufrió en su adolescencia: Fue difícil
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Iliana Calabró relató en Radio Con Vos el bullying que sufrió en su adolescencia por su aspecto físico, destacando cómo esas vivencias afectaron su juventud en Buenos Aires.
  • La actriz recordó críticas por su peso y vello corporal, además de la exclusión de amistades que temían que su presencia alejara a pretendientes, moldeando así su fuerte carácter.
  • Este testimonio visibiliza el impacto psicológico del acoso y resalta la resiliencia de Calabró. Su historia sirve como referente sobre la superación de prejuicios estéticos.
Resumen generado con IA

Iliana Calabró abrió su corazón y habló sobre el bullying que sufrió durante su adolescencia. Actualmente de gira con la obra Viuda e hijas, la artista reflexionó sobre cómo esas vivencias dejaron huellas profundas, pero también le permitieron desarrollar una actitud resiliente frente a las adversidades.

Durante la charla con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, la artista describió los difíciles momentos que atravesó en su infancia debido a las críticas sobre su aspecto físico. 

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“Desde chiquita nací con los remos, porque era gordita y medio fulera. Muy peluda. Hoy agradezco ser así porque me dicen: ‘¡Ay, qué pelo!’. Y bueno, pero me tuve que bancar una infancia uniceja y bigotuda, pero bueno”, reconoció.

Sus palabras expusieron con crudeza el impacto de esos comentarios en su vida, aunque también dejaron en evidencia el proceso de resignificación que logró con el tiempo.

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En ese sentido, recordó que muchas veces la exclusión no provenía solo de desconocidos, sino también de su propio entorno. “Fue difícil, porque yo tengo una amiga que ahora vive en Francia, que siendo grandes seguimos la amistad todos estos años. Una vez, había ido a su casa y decía: ‘Ay... pero yo tengo a esta en casa, ¿no? Después hablemos porque no la vamos a llevar’. Como que no me iba a llevar porque yo espantaba a los pibes”, relató ante el asombro del conductor.

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