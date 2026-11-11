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Santiago Briñone hizo una autocrítica, aceptó que no tuvo un buen nivel, y dejó en claro que quiere revancha en San Martín

El volante disputó 30 partidos en 2026 y expresó su deseo de continuar en La Ciudadela. Su situación contractual todavía debe resolverse con los dirigentes.

FESTEJO. Briñone convirtió dos goles durante la última temporada. Uno de ellos fue para la victoria sobre Gimnasia y Tiro en La Ciudadela.
FESTEJO. Briñone convirtió dos goles durante la última temporada. Uno de ellos fue para la victoria sobre Gimnasia y Tiro en La Ciudadela. Foto de X @CASMOficial
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El volante Santiago Briñone manifestó en Tucumán su deseo de seguir en San Martín para tener revancha en 2027, tras admitir su bajo rendimiento en una mala campaña del equipo.
  • En 2026, el jugador disputó 30 partidos y fue cuestionado por los hinchas en un torneo donde el club no clasificó al Reducido ni a la Copa Argentina por falta de regularidad.
  • Briñone deberá negociar su continuidad con la dirigencia para intentar revertir las críticas y devolver el protagonismo deportivo al conjunto tucumano durante la próxima temporada.
Resumen generado con IA

“Me quiero quedar en San Martín porque me gustó la pasión con la que viven el fútbol. Mi familia se sintió cómoda desde el primer día que llegó. Quiero una revancha y lograr grandes cosas con este club. Quiero dejarlo en un lugar muy alto, como siempre debió estar”. Santiago Briñone no duda cuando habla de su futuro y expresa con claridad sus intenciones: seguir vistiendo la camiseta del “Santo” para intentar cambiar la imagen que dejó la última temporada y contribuir a que el equipo vuelva a ser protagonista.

El volante quiere una nueva oportunidad en La Ciudadela. Sabe que su continuidad todavía debe resolverse y que primero tendrá que sentarse a conversar con los dirigentes sobre su situación contractual y las posibilidades de seguir formando parte del plantel en 2027. Pero su deseo está claro: quedarse, tener revancha y ayudar a San Martín a recuperar el lugar que considera que merece.

Durante 2026, Briñone disputó 30 partidos con la camiseta del “Santo”, convirtió dos goles (a Temperley y Gimnasia y Tiro) y aportó tres asistencias. Su participación tuvo mayor continuidad durante el ciclo de Alejandro Orfila, que lo utilizó como una pieza casi crucial del medio campo y le asignó funciones relacionadas con la recuperación, la distribución y la llegada a las dos áreas.

“Me equivoqué bastante en apresurarme con los pases. Por eso erré bastante”, admite el futbolista, antes de dejar en claro que se siente cómodo en la posición en la que lo utilizó Orfila, porque le permite estar en contacto permanente con la pelota. “Alejandro siempre pidió que nos asociemos entre nosotros y que hagamos llegar la pelota a los de arriba clara”, resumió.

Tras un 2026 para el olvido, en el que San Martín no pudo clasificarse al Reducido y terminó redondeando una de las peores campañas de los últimos años, Briñone repasó su recorrido en la temporada. Recordó que había tenido un buen inicio con Andrés Yllana, pero una lesión interrumpió su continuidad. Cuando volvió a estar disponible, Kevin López atravesaba un mejor momento y ocupaba su lugar en el equipo. Sin embargo, tras la lesión del ex Independiente, pero sobre todo con la llegada de Orfila, tuvo más oportunidades de jugar.

El volante no esquivó el análisis sobre el rendimiento colectivo. San Martín no logró clasificarse al Reducido ni a la Copa Argentina, y consideró que los errores defensivos y la falta de regularidad fueron determinantes. “No pudimos meternos al Reducido porque tuvimos muchos errores que nos costaron goles de los rivales y no logramos mantener un nivel regular en todo el año”, explicó.

Briñone terminó siendo muy resistido por los hinchas de San Martín

Briñone fue muy criticado por los hinchas durante gran parte del torneo. Incluso, en el último partido de local, dejó el campo en medio de una silbatina ensordecedora. “Muchas veces soy el apuntado porque cuando el equipo no anda bien, gran parte de eso la tengo yo por no elegir bien cuando tengo la pelota o en cuanto a las presiones”, sostuvo.

Sin embargo, pensando en la próxima temporada, señaló dos objetivos deportivos: sostener un rendimiento regular durante todo el campeonato y recuperar la fortaleza como local, con el acompañamiento de los hinchas. “Primero tenemos que tener un rendimiento regular durante toda la temporada. Debemos volver a hacernos fuertes de local, acompañados de nuestra gente”, planteó.

Mientras espera la reunión con los dirigentes para definir su situación contractual, el volante dejó en claro cuál es su prioridad: continuar en San Martín y buscar en 2027 la revancha que pretende.

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