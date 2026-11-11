Santiago Briñone hizo una autocrítica, aceptó que no tuvo un buen nivel, y dejó en claro que quiere revancha en San Martín

Tras un 2026 para el olvido, en el que San Martín no pudo clasificarse al Reducido y terminó redondeando una de las peores campañas de los últimos años, Briñone repasó su recorrido en la temporada. Recordó que había tenido un buen inicio con Andrés Yllana, pero una lesión interrumpió su continuidad. Cuando volvió a estar disponible, Kevin López atravesaba un mejor momento y ocupaba su lugar en el equipo. Sin embargo, tras la lesión del ex Independiente, pero sobre todo con la llegada de Orfila, tuvo más oportunidades de jugar.