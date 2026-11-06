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Independiente y San Lorenzo van por los playoffs: qué necesita cada uno para meterse en los octavos del Clausura

Además del "Rojo" y el "Ciclón", Platense y Unión también buscarán desde las 19.15 la clasificación. Todas las combinaciones.

Independiente y San Lorenzo van por los playoffs: qué necesita cada uno para meterse en los octavos del Clausura
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Independiente, San Lorenzo, Unión y Platense definen este viernes a las 19:15 su pase a los octavos del Clausura en tres estadios por la última fecha de la Zona A.
  • Con 20 puntos, Independiente es el único que depende de sí mismo ante Riestra, mientras San Lorenzo choca con Platense y Unión enfrenta a un Vélez ya clasificado.
  • Los resultados de los duelos simultáneos sellarán los últimos boletos a la fase eliminatoria y terminarán de diagramar el cuadro definitivo del certamen.
Resumen generado con IA

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión juegan este viernes una jornada decisiva en la última fecha de la fase regular de la Zona A. Con pasajes en juego para los octavos de final del Clausura, tres partidos se disputarán en simultáneo desde las 19:15: el "Rojo" recibe a Deportivo Riestra, el "Ciclón" se mide en un duelo directo frente al "Calamar" y el "Tatengue" será anfitrión ante un Vélez ya clasificado.

El panorama de los tres partidos

Independiente vs. Deportivo Riestra

En el estadio Libertadores de América, el equipo conducido por Jadson Viera es el único de los cuatro implicados que depende de sí mismo. Con 20 unidades, un triunfo le asegura el pasaje a octavos de final sin importar lo que ocurra en las otras canchas. Enfrente estará el conjunto del Bajo Flores, que aseguró su permanencia en la categoría y juega sin chances de clasificar, pero con la meta de sumar para la tabla de promedios.

San Lorenzo vs. Platense

El Nuevo Gasómetro será escenario de una auténtica final mano a mano. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa suman 19 puntos y llegan tras igualar 2-2 ante Vélez. Platense, dirigido por Martín Palermo, llega con 17 unidades tras imponerse a Central Córdoba. Ninguno depende exclusivamente de sus fuerzas y una igualdad deja a ambos eliminados: el triunfo es la única opción para sostener la ilusión.

Unión vs. Vélez

En el estadio 15 de Abril, el equipo de Leonardo Madelón (18 puntos y diferencia de -2) tiene una parada brava: está obligado a ganar y esperar que jueguen a su favor los resultados ajenos. Enfrente se plantará el "Fortín" de Guillermo Barros Schelotto, que ya tiene sellada su clasificación a playoffs pero busca los tres puntos para terminar mejor ubicado en la tabla general.

Las calculadoras: qué necesita cada club para avanzar a octavos

Independiente (20 puntos)

Depende de sí mismo: Sí.

Si gana: Clasifica a octavos de final (podría finalizar 6.º, 7.º u 8.º según lo que hagan Newell’s y Gimnasia de Mendoza).

Si empata: Necesita que San Lorenzo no le gane a Platense y que Unión no derrote a Vélez.

Si pierde: Debe esperar que San Lorenzo y Platense empaten, y que Unión no le gane a Vélez.

San Lorenzo (19 puntos)

Depende de sí mismo: No.

Si gana: Se clasifica si Independiente no le gana a Riestra y/o si Gimnasia de Mendoza cae frente a Independiente Rivadavia.

Si empata: Necesita una combinación extrema: que Independiente pierda por cuatro goles ante Riestra y que Unión no derrote a Vélez.

Si pierde: Queda eliminado.

Unión (18 puntos, diferencia de gol -2)

Depende de sí mismo: No.

Si gana: Clasifica si supera en la tabla a dos de sus rivales directos. Para ello necesita que Independiente no sume de a tres (el empate del "Rojo" deja a Unión mejor parado por desempate), que San Lorenzo no le gane a Platense, o que Gimnasia de Mendoza (+1) pierda por una diferencia que empeore su registro respecto al "Tatengue".

Si empata o pierde: Queda eliminado.

Platense (17 puntos)

Depende de sí mismo: No.

Si gana: Necesita que Independiente caiga como local frente a Deportivo Riestra y que Unión no le gane a Vélez.

Si empata o pierde: Queda eliminado.

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