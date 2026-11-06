Independiente y San Lorenzo van por los playoffs: qué necesita cada uno para meterse en los octavos del Clausura

En el estadio Libertadores de América, el equipo conducido por Jadson Viera es el único de los cuatro implicados que depende de sí mismo. Con 20 unidades, un triunfo le asegura el pasaje a octavos de final sin importar lo que ocurra en las otras canchas. Enfrente estará el conjunto del Bajo Flores, que aseguró su permanencia en la categoría y juega sin chances de clasificar, pero con la meta de sumar para la tabla de promedios.