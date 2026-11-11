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Murió Carlos Babington a los 77 años: fue campeón con Huracán y jugó el Mundial de 1974

El histórico ídolo del “Globo” falleció este miércoles. Fue una de las figuras del equipo de Menotti que conquistó el Metropolitano de 1973 y dejó su huella como jugador, entrenador y presidente del club.

25 AÑOS ATRÁS. Carlos Babington dirigió al club León de México.
25 AÑOS ATRÁS. Carlos Babington dirigió al club León de México.
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Carlos Alberto Babington, ídolo de Huracán y exfutbolista mundialista, murió este miércoles a los 77 años en Buenos Aires, según confirmó el club de Parque Patricios.
  • Brilló como campeón con Huracán en 1973 y disputó el Mundial 1974. Como DT logró dos ascensos con el Globo, aunque su etapa de presidente terminó con causas judiciales.
  • Su partida cierra un ciclo histórico en Huracán, donde será recordado por su gloria futbolística pese a las controversias institucionales de sus últimos años.
Resumen generado con IA

El fútbol argentino está de luto. Carlos Alberto Babington, uno de los máximos ídolos de Huracán y ex integrante de la selección argentina, murió este miércoles a los 77 años. La noticia fue confirmada por la institución de Parque Patricios, donde el “Inglés” construyó una extensa trayectoria como futbolista, director técnico y presidente.

Babington fue una de las grandes figuras del histórico Huracán que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973 bajo la conducción de César Luis Menotti, considerado uno de los equipos más recordados del fútbol argentino. Su talento, su exquisita zurda y su capacidad para organizar el juego lo convirtieron en un símbolo de aquella generación.

Sin embargo, su relación con el club estuvo marcada por fuertes contrastes. Después de alcanzar la gloria dentro de la cancha y conseguir importantes logros como entrenador, su etapa como presidente terminó envuelta en una causa judicial que deterioró profundamente el vínculo con los hinchas.

La gloria de Huracán en 1973 y su participación en el Mundial

Babington debutó en la Primera División de Huracán en 1969 y rápidamente se consolidó como uno de los futbolistas más talentosos de su generación.

Su momento de mayor reconocimiento llegó en 1973, cuando integró el equipo dirigido por Menotti que conquistó el Metropolitano. Junto a figuras como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa, fue protagonista de una campaña que marcó una época por su propuesta ofensiva y su buen fútbol.

Sus actuaciones lo llevaron a la selección argentina, con la que disputó el Mundial de Alemania 1974. Allí participó en cinco partidos, convirtió un gol y formó parte del equipo que quedó eliminado en la segunda fase.

Después de su primera etapa en Huracán, continuó su carrera en el SG Wattenscheid 09, de la segunda división de Alemania, donde jugó entre 1974 y 1978. Posteriormente regresó al “Globo”, permaneció hasta 1982 y completó su trayectoria profesional con pasos por Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, de Colombia, donde se retiró en 1983.

Su etapa como entrenador y los ascensos que consiguió

Después de colgar los botines, Babington inició una nueva etapa dentro del fútbol. En 1986 comenzó su carrera como entrenador de Platense y posteriormente dirigió a distintos equipos argentinos y del exterior.

Su mayor éxito volvió a estar relacionado con Huracán. Como director técnico consiguió dos ascensos a Primera División, al conquistar los campeonatos de la temporada 1989/90 y 1999/00.

También logró devolver a Banfield a la máxima categoría en la temporada 1992/93, un antecedente que fortaleció su reconocimiento como entrenador.

Además, estuvo al frente de Racing, River Plate, Chacarita Juniors y León de México, entre otros equipos. Su trayectoria en los bancos de suplentes prolongó una relación con el fútbol que había comenzado durante su infancia en Parque Patricios.

Una presidencia marcada por la polémica y un conflicto judicial

El tercer capítulo de su historia con Huracán comenzó en 2006, cuando asumió la presidencia del club. Sin embargo, su gestión, que se extendió hasta 2011, terminó en medio de dificultades económicas, cuestionamientos institucionales y un conflicto judicial.

Babington y su hijo Marcelo, quien se desempeñaba como secretario general, fueron investigados por presunta administración fraudulenta vinculada con distintas operaciones de transferencias de futbolistas.

Aunque inicialmente habían sido sobreseídos, en 2021 la Cámara de Apelaciones revocó aquella decisión, dispuso su procesamiento y ordenó embargos. La situación profundizó el distanciamiento entre el exdirigente y una parte importante de los simpatizantes del “Globo”.

En noviembre de 2024, durante una entrevista con TN, Babington expresó públicamente cuánto le dolía no poder regresar al estadio Tomás Adolfo Ducó.

“Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo, pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la Justicia determine que yo no le hice daño a Huracán”, manifestó en aquella oportunidad.

Así, el hombre que había sido campeón como jugador, que consiguió dos ascensos como entrenador y que llegó a conducir institucionalmente al club terminó viviendo sus últimos años alejado de sus tribunas.

Su fallecimiento cierra una de las trayectorias más importantes de la historia de Huracán. Más allá de las controversias de su etapa dirigencial, Babington quedará asociado para siempre a aquel inolvidable equipo de 1973, que dejó una marca profunda en el fútbol argentino.

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