OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: colegio en la avenida Sarmiento
Por Redacción LA GACETA Hace 9 Hs

Soy vecino de un histórico colegio de la avenida Sarmiento, donde la Municipalidad realizó hace unos años un operativo procurando ordenar el caos vehicular que se provocaba a la entrada y salida de sus alumnos. Hoy el colegio ha modificado los accesos usados por sus alumnos y trasladaron el problema a quienes vivimos en las calles aledañas (Monteagudo, España y Rivadavia). En los horarios de ingreso y egreso, los vecinos somos prisioneros en nuestras casas por los autos estacionados en doble fila sobre calles angostas. Además, el problema se agrava ya que por dos de las calles circula el transporte público, perjudicando a cantidad de trabajadores y estudiantes que también tienen horarios que cumplir. Y eso dejando de lado el inconveniente generado cuando alguna autobomba, del vecino cuartel de Bomberos, quiere utilizar una de las calles para desplazarse rápidamente ante emergencias; o la desesperación del personal de las ambulancias cuando van con sus sirenas tratando de atravesar la zona. Es obvio que el atasco no se soluciona con los bocinazos ni los eventuales insultos. Y es por eso que apelo a la solidaridad y amor al prójimo de quienes mandan a sus hijos a un colegio confesional, para encontrar solución al problema.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.ar

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