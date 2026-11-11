OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: voluntariado con gente privada de la libertad
Por Redacción LA GACETA Hace 9 Hs

En una reunión de docentes jubiladas se relató un hecho que conmovió profundamente y me permitió apreciar la extraordinaria importancia del voluntariado. En este caso, el de un grupo de abogadas que trabajan en sus horas libres con jóvenes que se encuentran en las primeras etapas del delito; y también con adultos. Las profesionales tratan de ayudar a modificar conductas y hábitos de la delincuencia y prepararlos para integrarse cuando sean liberados; siguiendo el modelo “Espartano” iniciado en Buenos Aires y hoy instalado en Tucumán a través de “Renacer sin barreras”. Como no cuentan con dinero recurren a donaciones de parientes y de vecinos generosos, que les dan elementos reciclables como cuerina, retazos de telas, recipientes y mercadería. Los negociantes, a pesar de sus dificultades económicas, les donan todo lo que pueda servir, incluso artefactos eléctricos para bingos  y rifas. Recientemente hicieron una muestra de trabajos sobre países del mundial de fútbol. Se formaron numerosos grupos con casi 90 reclusos, guiados por una profesional, que ellos llaman profesora, y se informaron sobre el país que les tocó en un sorteo. Vieron sus características, costumbres y comidas tradicionales. El aprendizaje en un contexto carcelario es muy dificultoso, más cuando muchos no saben leer ni escribir. Se utilizaron láminas, revistas, libros ilustrados y videos. Confeccionaron vestimentas y cocinaron diversos platos. La muestra fue un éxito. Los grupos intercambiaron conocimientos y comidas. Numerosas autoridades participaron del almuerzo. Pero lo más importante fue que los jóvenes internalizaron la amistad, el compañerismo, al punto que uno de ellos ofreció su pedacito de bizcochuelo a su “profe” porque no alcanzó para ella. Estas profesionales me recuerdan una canción que las identifica y les pertenece. Su letra, me atrevo a traducir, dice: “Las personas que aman a las personas, son las más afortunadas personas del mundo”. PD: Deseos de éxitos para los periodistas de LA GACETA en su lucha por la verdad y la libertad de prensa.

Rosa Palmira Olás                                                                 

General Paz 192 - S M. de Tucumán

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