El nuevo programa de bacheo exprés

Hay problemas urbanos que dejan de ser una contingencia para convertirse en parte del paisaje. En San Miguel de Tucumán, los baches parecen haber alcanzado esa categoría. Están en las avenidas de mayor circulación, en las calles del centro y en barrios alejados; algunos aparecen después de una lluvia y otros sobreviven durante meses, como si formaran parte de la infraestructura permanente de la ciudad.