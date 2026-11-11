El nuevo programa de bacheo exprés

Hay problemas urbanos que dejan de ser una contingencia para convertirse en parte del paisaje. En San Miguel de Tucumán, los baches parecen haber alcanzado esa categoría. Están en las avenidas de mayor circulación, en las calles del centro y en barrios alejados; algunos aparecen después de una lluvia y otros sobreviven durante meses, como si formaran parte de la infraestructura permanente de la ciudad.
La Municipalidad acaba de anunciar nuevas estrategias para enfrentar esta situación. El Bacheo Exprés incorpora un material que puede aplicarse incluso bajo la lluvia y habilitar el tránsito inmediatamente, mientras que el Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto (Cimba), con inteligencia artificial, busca registrar reclamos, ubicar los pozos, ordenar las reparaciones y seguir su evolución.
Es una buena noticia. Pero también obliga a formular una pregunta incómoda: ¿cuántas veces se puede reparar el mismo problema antes de admitir que ya no se trata de un bache, sino de una calle que necesita una intervención más profunda?
Los números ayudan a dimensionar el desafío. En 2022, un relevamiento municipal había contabilizado unos 3.000 baches solamente en el micro y macrocentro y en las principales avenidas. En 2023 se hablaba de otros 700 pozos de importancia. Y durante 2025 se repararon, según el portal de datos de la propia Municipalidad, 39.021 baches.
La magnitud de esa última cifra no debería ser motivo de celebración sin una segunda lectura. Reparar semejante cantidad demuestra capacidad de respuesta, pero también revela la dimensión de una enfermedad vial que no parece resolverse solamente con más parches.
El desafío será que las nuevas herramientas permitan distinguir entre el pozo que necesita una solución rápida y la calle que está pidiendo ser reconstruida. El propio sistema Cimba plantea esa posibilidad: si se acumulan numerosos baches en un mismo sector, puede existir un problema estructural que requiera repavimentación y una planificación de largo plazo.
Allí deberían concentrarse las prioridades. La avenida Mate de Luna, por ejemplo, soporta una circulación estimada en unos 50.000 vehículos diarios y necesita mantenimiento permanente. La Roca también ha tenido sectores muy deteriorados. Y en determinadas calles del centro, como San Juan, los parches y roturas forman parte de una postal que los vecinos conocen demasiado bien.
Una ciudad no puede aspirar solamente a tener cuadrillas capaces de tapar pozos con rapidez. Necesita calles que permanezcan transitables. Porque una buena gestión vial no se mide por la velocidad con la que se tapa un agujero, sino por el tiempo que tarda en volver a aparecer.
El bacheo exprés puede ser una herramienta valiosa para resolver la urgencia. La inteligencia artificial puede aportar orden y datos. Al tiempo que se va desarrollando este programa que parece ser una buena respuesta a los problemas inmediatos y a reclamos vecinales, el objetivo final debería ser otro: que dentro de unos años la Municipalidad no tenga que anunciar cuántos miles de baches reparó, sino cuántas calles dejó definitivamente en condiciones y disponer de programas de mantenimiento permanente.