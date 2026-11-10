Crearon una app para conectar pueblos

“Usina de Ideas con IA”

Por su investigación, Maxi y Daniel recibieron una mención especial a la creatividad y e innovación en el concurso “Usina de Ideas con IA” organizado por la asociación Chicos.net con el apoyo de Unicef. Junto a ellos, los alumnos de la Srtic anexa Zárate Norte, de Trancas, obtuvieron el 3er puesto gracias a un proyecto sobre utilización del suero de leche para la fabricación de distintos subproductos.