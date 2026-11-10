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Crearon una app para conectar pueblos

Una idea premiada, que ayuda a su comunidad.

Crearon una app para conectar pueblos
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Dos alumnos de 16 años crearon recientemente en Leales, Tucumán, una app de viajes comunitarios para conectar parajes rurales afectados por la falta de transporte.
  • La plataforma permite a choferes locales ofrecer viajes y tarifas a vecinos de zonas donde los colectivos pasan cada cinco horas o se suspenden por lluvias.
  • El proyecto fue distinguido por Unicef y Chicos.net, sentando un precedente innovador para resolver la conectividad y el aislamiento en comunidades vulnerables.
Resumen generado con IA

Viven en zonas rurales, donde pasa un colectivo cada cinco horas o más, si no llueve. El mal tiempo puede dejar atrapados a los vecinos durante varios días sin poder salir del pueblo. 

Daniel Soria y Maximiliano Lozúa, de 16 años, crecieron en un paraje con menos de 200 habitantes llamado Mixta, ubicado en Leales, y a diferencia de las generaciones que les precedieron, que no disponían de una escuela secundaria cercana, ellos pueden estudiar gracias a la tecnología. 

Cada día, concurren junto a otros 22 adolescentes de pueblos cercanos, a la escuela donde funciona un anexo de la Secundaria Rural (Srtic) de Leales. Allí los alumnos cursan todas las materias, pero no de forma presencial, sino a través de una plataforma virtual. Los profesores están en una de las cinco sedes centrales desde donde atienden las sedes anexas distribuidas en toda la provincia.

“Usina de Ideas con IA”

Por su investigación, Maxi y Daniel recibieron una mención especial a la creatividad y e innovación en el concurso “Usina de Ideas con IA” organizado por la asociación Chicos.net con el apoyo de Unicef. Junto a ellos, los alumnos de la Srtic anexa Zárate Norte, de Trancas, obtuvieron el 3er puesto gracias a un proyecto sobre utilización del suero de leche para la fabricación de distintos subproductos.

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“Funciona así: los conductores de la zona que tienen vehículos pueden registrarse en nuestra aplicación y publican los viajes que van a hacer, horarios y precios. Los usuarios de los distintos pueblos que necesitan trasladarse ponen aceptar y llegar a lugares donde no hay transporte público”, explicaron los jóvenes al dar detalles del proyecto.

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