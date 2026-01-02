Secciones
¿Dónde rinde más la plata hoy? Cuentas y apps que mejor pagan en enero de 2026

Con tasas de intereses actualizadas, las principales aplicaciones financieras redefinen el rendimiento del dinero mes a mes en Argentina. Este es el panorama a principios del 2026.

AHORRO. Los frascos de Naranja X ofrecen las tasas de interés más altas dentro de las billeteras virtuales argentinas. / FREEPIK AHORRO. Los frascos de Naranja X ofrecen las tasas de interés más altas dentro de las billeteras virtuales argentinas. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Con la inflación todavía marcando el pulso del bolsillo, cada vez más jóvenes buscan que la plata no quede quieta en la cuenta. En ese escenario, las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas se consolidan como una opción simple para generar intereses diarios, sin bloquear el dinero ni hacer trámites complicados.

A fines de diciembre del 2025, bancos y fintech actualizaron sus tasas y el ranking dejó algunos datos clave para quienes quieren elegir la billetera que más paga hoy en Argentina.

El ranking: qué billetera virtual ofrece mayor rendimiento

Según las últimas actualizaciones, Naranja X lidera el ranking de cuentas remuneradas, con una Tasa Nominal Anual (TNA) que puede llegar hasta el 29%, con un tope de $800.000 a remunerar. Además, la billetera ofrece rendimientos escalonados según el tiempo que el dinero permanece depositado: paga 21% entre 7 y 14 días, 23% a 28 días, 25% a 31 días, 26% a 60 días y 27% a 94 días, una modalidad que premia la permanencia sin perder liquidez total. Le siguen Ualá, con 26% (hasta $ 1.500.000), y luego distintas billeteras que ofrecen rendimientos a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Las principales opciones quedan así:

Naranja X (Cuenta remunerada): 29%

Ualá (Cuenta remunerada): 26%

Cocos (FCI renta mixta): 24,33%

Mercado Pago (FCI money market): 21,86%

IEB+ (FCI money market): 20,94%

Prex Argentina (FCI money market): 20,79%

Personal Pay (FCI money market): 20,68%

Otras billeteras como Claro Pay, Lemon Cash o Astropay también ofrecen rendimientos, aunque más bajos.

Qué son las cuentas remuneradas y por qué las eligen los jóvenes

A diferencia de una caja de ahorro tradicional, las cuentas remuneradas generan intereses todos los días sobre el saldo disponible. El dinero sigue estando accesible para usar o transferir, pero a fin de mes se acreditan los intereses generados.

La clave está en la simplicidad: no hace falta invertir activamente ni inmovilizar la plata, algo que resulta atractivo para quienes recién empiezan a manejar sus finanzas.

Muchas billeteras invierten el saldo en Fondos Comunes de Inversión (FCI), especialmente money market o renta fija. Estos fondos suelen ofrecer rendimientos similares al plazo fijo, pero con una ventaja central: la liquidez.

Mientras que un plazo fijo tradicional obliga a dejar el dinero 30 días como mínimo, los FCI permiten retirar la plata de forma inmediata o en 24 a 48 horas, según el caso. Para quienes necesitan flexibilidad, esta diferencia suele ser decisiva. En los bancos más grandes, las tasas de plazo fijo a 30 días se ubican entre el 20,5% y el 24,5%, con Banco Macro a la cabeza.

No existe una única respuesta para todos: la mejor opción depende del monto, del tiempo y de cuánta disponibilidad necesitás. Lo cierto es que, hoy, dejar el dinero sin generar intereses ya no es una opción. Comparar billeteras, entender cómo funcionan y elegir la que mejor se adapte a tu rutina puede marcar la diferencia a fin de mes.

