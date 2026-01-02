¿Dónde rinde más la plata hoy? Cuentas y apps que mejor pagan en enero de 2026

El ranking: qué billetera virtual ofrece mayor rendimiento

Según las últimas actualizaciones, Naranja X lidera el ranking de cuentas remuneradas, con una Tasa Nominal Anual (TNA) que puede llegar hasta el 29%, con un tope de $800.000 a remunerar. Además, la billetera ofrece rendimientos escalonados según el tiempo que el dinero permanece depositado: paga 21% entre 7 y 14 días, 23% a 28 días, 25% a 31 días, 26% a 60 días y 27% a 94 días, una modalidad que premia la permanencia sin perder liquidez total. Le siguen Ualá, con 26% (hasta $ 1.500.000), y luego distintas billeteras que ofrecen rendimientos a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI).