¿Dónde rinde más la plata hoy? Cuentas y apps que mejor pagan en enero de 2026

Con la inflación todavía marcando el pulso del bolsillo, cada vez más jóvenes buscan que la plata no quede quieta en la cuenta. En ese escenario, las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas se consolidan como una opción simple para generar intereses diarios, sin bloquear el dinero ni hacer trámites complicados.
A fines de diciembre del 2025, bancos y fintech actualizaron sus tasas y el ranking dejó algunos datos clave para quienes quieren elegir la billetera que más paga hoy en Argentina.
El ranking: qué billetera virtual ofrece mayor rendimiento
Según las últimas actualizaciones, Naranja X lidera el ranking de cuentas remuneradas, con una Tasa Nominal Anual (TNA) que puede llegar hasta el 29%, con un tope de $800.000 a remunerar. Además, la billetera ofrece rendimientos escalonados según el tiempo que el dinero permanece depositado: paga 21% entre 7 y 14 días, 23% a 28 días, 25% a 31 días, 26% a 60 días y 27% a 94 días, una modalidad que premia la permanencia sin perder liquidez total. Le siguen Ualá, con 26% (hasta $ 1.500.000), y luego distintas billeteras que ofrecen rendimientos a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI).
Las principales opciones quedan así:
Naranja X (Cuenta remunerada): 29%
Ualá (Cuenta remunerada): 26%
Cocos (FCI renta mixta): 24,33%
Mercado Pago (FCI money market): 21,86%
IEB+ (FCI money market): 20,94%
Prex Argentina (FCI money market): 20,79%
Personal Pay (FCI money market): 20,68%
Otras billeteras como Claro Pay, Lemon Cash o Astropay también ofrecen rendimientos, aunque más bajos.
Qué son las cuentas remuneradas y por qué las eligen los jóvenes
A diferencia de una caja de ahorro tradicional, las cuentas remuneradas generan intereses todos los días sobre el saldo disponible. El dinero sigue estando accesible para usar o transferir, pero a fin de mes se acreditan los intereses generados.
La clave está en la simplicidad: no hace falta invertir activamente ni inmovilizar la plata, algo que resulta atractivo para quienes recién empiezan a manejar sus finanzas.
Muchas billeteras invierten el saldo en Fondos Comunes de Inversión (FCI), especialmente money market o renta fija. Estos fondos suelen ofrecer rendimientos similares al plazo fijo, pero con una ventaja central: la liquidez.
Mientras que un plazo fijo tradicional obliga a dejar el dinero 30 días como mínimo, los FCI permiten retirar la plata de forma inmediata o en 24 a 48 horas, según el caso. Para quienes necesitan flexibilidad, esta diferencia suele ser decisiva. En los bancos más grandes, las tasas de plazo fijo a 30 días se ubican entre el 20,5% y el 24,5%, con Banco Macro a la cabeza.
No existe una única respuesta para todos: la mejor opción depende del monto, del tiempo y de cuánta disponibilidad necesitás. Lo cierto es que, hoy, dejar el dinero sin generar intereses ya no es una opción. Comparar billeteras, entender cómo funcionan y elegir la que mejor se adapte a tu rutina puede marcar la diferencia a fin de mes.