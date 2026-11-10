Calendario de pago de Anses: quiénes cobran el 11, 12 y 13 de noviembre

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de noviembre sufrió un retraso por el freno en la actividad de las entidades financieras. Al Día del Empleado Bancario del 6 de noviembre se anexaron el fin de semana, el feriado del lunes 9 por la visita del papa León XIV a Argentina y el feriado declarado por la Asociación Bancaria para este martes 10. El cronograma de depósitos se reanudará recién a partir de este miércoles.