Calendario de pago de Anses: quiénes cobran el 11, 12 y 13 de noviembre

Resumen para apurados
- Anses reanuda este 11 de noviembre el calendario de pagos para jubilados y beneficiarios en Argentina, tras retrasos por feriados y el Día del Bancario.
- Tras cuatro días sin actividad financiera, las prestaciones se liquidan con una suba del 1,93% y un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.
- El esquema regulariza las acreditaciones semanales, mientras que los jubilados con haberes superiores a la mínima deberán esperar al 24 de noviembre para cobrar.
El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de noviembre sufrió un retraso por el freno en la actividad de las entidades financieras. Al Día del Empleado Bancario del 6 de noviembre se anexaron el fin de semana, el feriado del lunes 9 por la visita del papa León XIV a Argentina y el feriado declarado por la Asociación Bancaria para este martes 10. El cronograma de depósitos se reanudará recién a partir de este miércoles.
Los primeros beneficiarios de la entidad previsional recibirán sus pagos a partir de mañana con un incremento del 1,93%. Quienes cobren jubilaciones y pensiones mínimas percibirán un total de $514.158,46 este mes, con el bono extraordinario de $70.000 incluido. Los titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor cobrarán un total de $525.326,77.
También se abonarán las demás prestaciones que habitualmente otorga Anses. Los titulares de Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez recibirán en total $380.910,92 y los de Pensión Madre de 7 Hijos, $515.158,46. La Asignación Universal por Hijo será de $159.611, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $519.704, la Asignación Familiar por Hijo a $79.816 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $259.864.
Anses: quiénes cobran el miércoles 11 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo con documentos terminados en 0
Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 0
Titulares de Asignación por Embarazo con documentos terminados en 0
Titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 0 y 1
Anses: quiénes cobran el jueves 12 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo con documentos terminados en 1
Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 1
Titulares de Asignación por Embarazo con documentos terminados en 1
Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 0 y 1
Titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 2 y 3
Titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 4 y 5
Titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 6 y 7
Anses: quiénes cobran el viernes 13 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo con documentos terminados en 2, 3 y 4
Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 2
Titulares de Asignación por Embarazo con documentos terminados en 2
Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 2 y 3
Titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 8 y 9
El miércoles 11, además, iniciará el pago a los titulares de Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, para todos los documentos de la primera quincena. La misma fecha de inicio tendrán los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo recién percibirán sus haberes a partir del 24 de noviembre.