No es Cariló ni Pinamar: la playa bonaerense que tiene 2000 habitantes y un bosque de 700 hectáreas
Entre médanos gigantes, pinos y eucaliptos, esta pequeña localidad del partido de Tres Arroyos se convierte en un refugio para miles de turistas durante el verano. Tiene playas extensas y propuestas para disfrutar al aire libre.
Resumen para apurados
- Dunamar, en Tres Arroyos, atrae a miles de turistas este verano gracias a sus playas extensas y un bosque de 700 hectáreas, posicionándose como una opción tranquila en la costa.
- Nació de un plan de forestación impulsado por Ernesto Gesell sobre los médanos. Hoy integra un aglomerado de 2.000 habitantes junto a Claromecó con seis kilómetros de costa.
- El balneario se afianza como alternativa frente a centros turísticos tradicionales, proyectando un crecimiento sostenido para el ecoturismo y las actividades al aire libre.
Lejos de los balnearios más concurridos de la Costa Atlántica, hay un rincón de la provincia de Buenos Aires que sorprende por sus paisajes. Se llama Dunamar, tiene una población estable reducida y cada verano recibe a miles de turistas que buscan combinar días de playa con paseos entre los árboles.
Ubicada en el partido de Tres Arroyos, esta localidad balnearia tiene alrededor de seis kilómetros de costa, grandes médanos y un bosque de cientos de hectáreas. Su paisaje mezcla el azul del océano Atlántico con las arboledas de pinos, eucaliptos y otras especies que crecen detrás de las dunas.
Dunamar tiene 172 habitantes permanentes, según el último censo individual del INDEC, pero forma parte de un aglomerado urbano junto con Claromecó que supera los 2.000 habitantes. Están separadas por un arroyo del mismo nombre, cuya desembocadura también forma parte de los atractivos naturales de la zona.
Un bosque entre médanos y playas
Uno de los rasgos más particulares de Dunamar es su barrio parque, que nació a partir de un proyecto impulsado por Ernesto Gesell y continuado por la familia Fangauf-Gesell. La iniciativa transformó un terreno dominado por la arena y el viento en un espacio forestado que hoy ocupa unas 700 hectáreas.
El bosque reúne distintas especies de pinos, eucaliptos, tamariscos y acacias. Sus caminos internos permiten recorrer sectores de vegetación frondosa y encontrar rincones de sombra a pocos metros del mar.
Los médanos también forman parte de la identidad del balneario. Sus dimensiones y pendientes ofrecen un escenario para practicar sandboard y disfrutar de actividades al aire libre.
Qué hacer en Dunamar durante el verano
La playa es uno de los principales puntos de encuentro para los turistas. Sus seis kilómetros de frente marítimo ofrecen espacio para descansar frente al océano y disfrutar de jornadas junto al mar.
El arroyo Claromecó suma otras alternativas recreativas. Allí se pueden realizar paseos en kayak, pesca deportiva y excursiones en embarcaciones livianas. Su desembocadura, donde se encuentran el agua dulce y el océano, es otro de los sectores elegidos para pasar el día.
También hay propuestas para quienes prefieren explorar el entorno a otro ritmo: caminar por los senderos del bosque, recorrer sus caminos en bicicleta o aventurarse entre los médanos.
Cómo llegar a Dunamar desde Buenos Aires
La localidad se encuentra a unos 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar en auto, una de las opciones es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Tres Arroyos y continuar por la Ruta Provincial 73 en dirección a Claromecó.
Desde allí, se debe cruzar el arroyo Claromecó por el puente vehicular que conecta ambas localidades para ingresar a Dunamar.
Con mar, bosque y médanos en un mismo paisaje, Dunamar aparece como una alternativa para quienes buscan conocer otros rincones de la Costa Atlántica. Un destino donde las vacaciones pueden combinar días de playa con recorridos entre árboles y aventuras sobre la arena.