Jaldo oficializó el llamado a elecciones para el 14 de mayo

El presidente del PRO Tucumán, Ramiro Beti, señaló: “La gente ya no les cree más ni a Osvaldo Jaldo ni a Juan Manzur. Un día dicen que respetan la Constitución y al otro día la pisotean. Un día dicen que las elecciones serán en junio y hoy las adelantan para mayo. Está claro que quieren despegarse del fracaso de la gestión nacional pero los tucumanos no comemos vidrio. Son dos caras de la misma moneda”. “Los actuales gobernantes no pueden ofrecernos nada nuevo a los tucumanos. Hace 20 años que están en el ejercicio del poder y cada día que pasa, los tucumanos la pasan peor”, dijo el vicepresidente del partido, Mariano Malmierca. “El gobierno se dedica a hacer caja para comprar los votos el año que viene. Por más plata que pongan, los tucumanos quieren un cambio”, añadió el presidente de la Asamblea, Roberto Avila. “El adelantamiento de las elecciones es una muestra más del desprecio a las instituciones y a la constitución que tiene este Gobierno, avalado por sectores del poder judicial. El desprecio también es a los problemas de la gente que en nada cambian con esta medida, pero eso se lo van a cobrar en las urnas. Tucumán quiere y necesita un cambio”, concluyó la vicepresidenta Carla Porta.