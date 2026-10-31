Malvinas: la Argentina prepara su delegación para frenar el avance de la explotación petrolera británica

Según informó el portal TN, la Cancillería y los equipos jurídicos que intervinieron en la presentación trabajan en la definición de los funcionarios y especialistas que representarán al país durante las exposiciones. Aunque la composición definitiva todavía no fue comunicada oficialmente, el Gobierno ya designó al embajador Mario Oyarzábal como agente del Estado y a la embajadora Betina Pasquali de Fonseca como coagente ante el organismo internacional.