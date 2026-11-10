"Pudimos encauzar este barco": Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con su hija Juana

Resumen para apurados
- Marcelo Tinelli confirmó en una entrevista que se reconcilió con su hija Juana, quien volvió a vivir con él tras un grave conflicto familiar y judicial desatado el año pasado.
- La distancia surgió en 2025 cuando Juana denunció amenazas y pidió protección por disputas financieras ajenas que involucraban al conductor, generando tensiones con Paula Robles.
- La vuelta a la convivencia familiar aporta estabilidad personal al conductor de cara a nuevos estrenos mediáticos y deja atrás la crisis más difícil de su vida privada.
Mientras se prepara para el lanzamiento de una nueva temporada de “LOL Argentina”, Marcelo Tinelli dio una extensa entrevista en la que habló de sus vínculos más cercanos. Tocó el tema de la intensa relación que tuvo con sus padres y también se refirió al igualmente intenso conflicto que se dio en su familia tras la denuncia de Juanita Tinelli, su hija menor.
El año pasado, la menor de los Tinelli compartió una extensa publicación denunciando que había recibido amenazas. Aparte de su declaración, pidió un botón antipánico y protección judicial ante un conflicto que se habría iniciado por faltas de su padre. En el comunicado que escribió, declaró que durante mucho tiempo eligió poner a su familia, sobre todo a su padre, por delante de su propia salud emocional.
La muchacha hizo referencia en 2025 a un enfrentamiento financiero que habría tenido su padre con el empresario de medios Gustavo Scaglione y en el que habría quedado involucrada involutariamente.
Marcelo Tinelli habló del vínculo con Juana
En la entrevista con Pronto, Tinelli aseguró que el vínculo familiar mejoró. Pese a que pudo recuperar la cercanía con Juana, aseguró que lo vivido le generó sentimientos negativos. “Es el conflicto más difícil que un padre puede atravesar. No se lo deseo a nadie. Es hermoso estar bien con los hijos en el lugar que estén, sean más chiquitos o más grandes”, sostuvo.
Luego, aseguró que el vínculo con Juana es más que cercano actualmente. “Juana está viviendo conmigo, está todo bien”, remarcó. “Gracias a Dios pudimos encauzar este barco como papás de dos hermosas personas como son Juana y Fran”, dijo además, en referencia a su ex pareja y madre de Juana, Paula Robles. Es que tras el comunicado que publicó la joven Tinelli el año pasado, la bailarina había atravesado algunas rispideces con el conductor.
La denuncia de Juana Tinelli
El año pasado, desde sus redes sociales, Juana Tinelli marcó un punto de inflexión en la relación con su padre. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente”, escribió la joven modelo
“No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, agregó. En ese momento, Juana explicitó haber recibido una amenaza que movilizó a su familia completa pero, sobre todo, su relación con su padre.
Por eso, decidió recordarse a sí misma que el miedo no podía frenarla, según ella misma manifestó. “No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio”, cerró la joven Tinelli en su posteo de octubre de 2025.