Marcelo Tinelli habló del Bailando y lanzó una sorpresiva revelación sobre su futuro

Resumen para apurados
- Marcelo Tinelli confirmó en América TV que prepara el regreso del 'Bailando', con un formato renovado que integrará televisión abierta, streaming y plataformas digitales.
- La preproducción inició hace dos meses tras conocerse que Telefe adaptará 'Dancing with the Stars' con Santiago del Moro, lo que motivó a Tinelli a acelerar su propia propuesta.
- El proyecto anticipa una fuerte competencia por la audiencia entre la TV tradicional y el streaming, aunque Tinelli aún no definió canal ni fecha oficial para el estreno.
Marcelo Tinelli volvió a referirse al futuro del Bailando y confirmó que trabaja en un nuevo proyecto para llevar el histórico certamen de baile a la pantalla chica.
En una entrevista con el programa "Sálvese quien Pueda" (América), el conductor contó que ya avanzó con la preproducción y que el formato podría tener una propuesta que combine televisión, streaming y plataformas digitales.
Sus declaraciones llegaron después de que se conociera que Telefe prepara la primera versión argentina de "Dancing with the Stars", un formato internacional de competencia de baile que tendría a Santiago del Moro como conductor.
Tinelli confirmó que trabaja en dos formatos de baile
"Nosotros estamos preparando un Bailando para la tele. Cuando vi que Telefe está preparando otro formato, nosotros lo estamos preparando hace tiempo, ya vimos estudio y todo", explicó Tinelli durante la entrevista.
El conductor también dio detalles sobre el desarrollo del proyecto y aseguró que el equipo lleva adelante un trabajo de preproducción desde hace aproximadamente dos meses.
"Habrá dos formatos de baile", adelantó, sin precisar cuándo se concretaría el regreso del ciclo ni en qué pantalla se emitiría.
Además, destacó que imagina una propuesta que no se limite a la televisión tradicional. "Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, sino para el mundo digital y de streaming", sostuvo.
Qué dijo sobre la llegada de "Dancing with the Stars" a Telefe
Durante la charla, Tinelli también fue consultado sobre si le hubiera gustado conducir la versión argentina de "Dancing with the Stars". El presentador no ocultó su interés, aunque respaldó la elección de Santiago del Moro para ponerse al frente del programa.
"Me encantaría, por supuesto, pero entiendo que Santiago del Moro es una persona muy cercana a Telefe y me parece perfecto, está muy bueno que lo conduzca", respondió.
Por último, volvió a destacar la combinación entre el espectáculo y los contenidos digitales como parte de la propuesta que prepara su equipo. "El glamour del baile juntado con un montón de situaciones de lo digital está muy bueno", expresó.
Consultado sobre si el Bailando regresaría durante el próximo año, Tinelli dejó abierta la posibilidad y respondió con una frase que despertó expectativas: "Vamos a preguntar a la gente que lo estamos haciendo". Así, evitó confirmar una fecha de estreno, aunque ratificó que el proyecto está en marcha.