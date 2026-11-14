El debut monstruoso de Godzila Minus Zero tuvo la compañía de un estreno que marca un posible viraje en el cine
La película del reptil gigante, en su primer fin de semana, ya obtuvo ganancias. Un film indio con una temática totalmente diferente, tuvo la segunda mejor recaudación mundial y lo logró gracias al difícil mercado estadounidense.
Resumen para apurados
- Godzilla Minus Zero lideró la taquilla global este fin de semana con U$S 63 millones, seguida por el film indio Ramayana, desafiando a los estudios de Hollywood.
- Con un presupuesto de solo U$S 19 millones, el film japonés fue rentable en tres días, mientras que la épica india costó U$S 80 millones y depende de una mayor recaudación global.
- El éxito de estas producciones asiáticas abre paso a una taquilla multicultural y cuestiona los altos costos de Hollywood ante audiencias abiertas a narrativas diversas.
El debut de Godzilla Minus Zero compartió cartelera con un estreno que podría marcar un viraje en la industria del cine. El monstruo de Toho lideró las recaudaciones con U$S 63 millones mundiales (31,6 en Estados Unidos), seguido muy de cerca por la superproducción de la India Ramayana: Rise of a Legend, que acumuló 52,2 millones. El podio lo completó El gato con sombrero de Warner Bros. con 30,5 millones, mientras que Clayface alcanzó los 13,5 millones (superando los 100 millones acumulados) y Puedes verlo todo sumó 9 millones en su cuarta semana.
Una lección
Godzilla dio una clase de eficiencia. El rendimiento del film japonés reabre el debate sobre los modelos de producción. Con un presupuesto estimado de casi U$S19 millones, Godzilla Minus Zero quedó completamente amortizada en sus primeros tres días. Al mantener la austera ingeniería financiera característica del cine nipón, la cinta cubrió sus gastos de rodaje y distribución, demostrando que no se necesitan presupuestos desorbitados para dominar la taquilla global.
En la vereda opuesta se ubica Ramayana: Rise of a Legend. Aunque la epopeya mitológica india logró un arranque masivo apoyado por la preventa y su penetración en suelo estadounidense, su elevado presupuesto de unos U$S80 millones deja su balance en terreno de cautela. Dado que los cines retienen la mitad de la recaudación, requerirá alcanzar entre 160 y 200 millones globales para cubrir producción y marketing.
¿Un cambio de época?
Este fenómeno comercial refleja cómo los mercados internacionales están desafiando la hegemonía de Hollywood. La convivencia entre un monstruo destructivo japonés y una gesta mitológica sobre la virtud demuestra que las audiencias occidentales están abiertas a narrativas diversas. Los grandes estudios ya no ostentan el monopolio del éxito masivo, y la rentabilidad inmediata de unos junto a la expansión global de otros, marcan el rumbo hacia una taquilla verdaderamente multicultural.