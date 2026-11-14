El debut monstruoso de Godzila Minus Zero tuvo la compañía de un estreno que marca un posible viraje en el cine

El debut de Godzilla Minus Zero compartió cartelera con un estreno que podría marcar un viraje en la industria del cine. El monstruo de Toho lideró las recaudaciones con U$S 63 millones mundiales (31,6 en Estados Unidos), seguido muy de cerca por la superproducción de la India Ramayana: Rise of a Legend, que acumuló 52,2 millones. El podio lo completó El gato con sombrero de Warner Bros. con 30,5 millones, mientras que Clayface alcanzó los 13,5 millones (superando los 100 millones acumulados) y Puedes verlo todo sumó 9 millones en su cuarta semana.