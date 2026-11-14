¿En qué ciudad los drones estarán completamente prohibidos?
Desde el viernes, Pekín no sólo prohibirá el vuelo, sino también la posesión de las aeronaves, su almacenamiento y su transporte. La restricción surge tras el choque de una avioneta contra un edificio de la capital. El uso militar y de vigilancia también preocupa al gobierno chino.
Resumen para apurados
- Desde este viernes, Pekín prohibirá el vuelo, posesión y traslado de drones por motivos de seguridad nacional y tras el choque de una avioneta en un edificio.
- La norma veda el envío de equipos y componentes, impone multas de hasta 10.000 yuanes y ordena el retiro comercial tras endurecer el control del espacio aéreo capitalino.
- Expertos consideran la medida una excepción extrema de China que no frenará el desarrollo comercial ni las regulaciones equilibradas en el resto del mundo.
La drástica normativa adoptada en Pekín marca un precedente sin igual en la regulación del espacio aéreo urbano. En una metrópolis que alberga a más de 22.000.000 de habitantes y condensa el poder político y estratégico del país, la gestión de la seguridad nacional adquirió una dimensión absoluta. La regulación exige autorización previa para cualquier vuelo de vehículos aéreos no tripulados (VANT), pero el cerco va más lejos: prohíbe el envío a la capital de drones y 17 componentes clave, e impone un límite de tres dispositivos por individuo en el sexto anillo vial.
Quienes incumplan las reglas se arriesgan al decomiso de los equipos y a multas de hasta 10.000 yuanes (U$S1.460). Los comercios debieron retirar aparatos de sus estanterías y los usuarios ya no tienen límite de tiempo si no los registraron en las comisarías. Salvo excepciones para agricultura, educación o defensa, la capital selló su espacio aéreo y así evitar colisiones en edificios e interferencias en zonas sensibles.
Sin pánico
Ante la severidad de estas noticias, es comprensible que entre aficionados, fotógrafos y comerciantes de drones en ciudades de todo el mundo, incluida Tucumán que tiene una flota importante, surja la duda de si esta veda podría replicarse localmente. Los analistas coinciden en que la decisión china responde a factores geopolíticos y urbanísticos irrepetibles en la inmensa mayoría de las ciudades. Para desestimar cualquier clima de pánico entre aficionados y comerciantes vale marcar que se contrapone la especificidad de una superpotencia hiperdensificada frente al desarrollo seguro del mercado civil y profesional en el ámbito local.
Pekín combina su rol de capital estratégica con una concentración masiva de edificios rascacielos y sedes gubernamentales de máxima seguridad. En contraste, ciudades con una escala diferente presentan una geografía abierta, menor densidad vertical y una convivencia fluida entre la aviación civil y la tecnología comercial. En estos centros urbanos, la compra, venta y uso recreativo de drones no representa una amenaza estatal, sino un motor para la fotografía profesional, la agronomía de precisión y el desarrollo técnico.
Las normativas locales e internacionales siguen apostando por una regulación equilibrada -basada en registros simples y zonas de exclusión delimitadas- antes que por la confiscación. Por ello, la estricta medida de Beijing debe interpretarse como una excepción de seguridad extrema y no como una amenaza para la comunidad dronera mundial.