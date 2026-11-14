¿En qué ciudad los drones estarán completamente prohibidos?

Sin pánico

Ante la severidad de estas noticias, es comprensible que entre aficionados, fotógrafos y comerciantes de drones en ciudades de todo el mundo, incluida Tucumán que tiene una flota importante, surja la duda de si esta veda podría replicarse localmente. Los analistas coinciden en que la decisión china responde a factores geopolíticos y urbanísticos irrepetibles en la inmensa mayoría de las ciudades. Para desestimar cualquier clima de pánico entre aficionados y comerciantes vale marcar que se contrapone la especificidad de una superpotencia hiperdensificada frente al desarrollo seguro del mercado civil y profesional en el ámbito local.