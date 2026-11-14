Francia se derrumba, un yudoca olímpico se postula a la presidencia y quiere evitar el colapso antes de los Los Ángeles 2028

Sin experiencia desafía la tradición

La postulación de Riner irrumpe en un tablero político complejo, donde figuras consolidadas como la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon encabezan la intención de voto. El propio yudoca destacó abiertamente su falta de experiencia política previa y la ausencia de contactos en el ámbito gubernamental, admitiendo que muchos lo considerarán "loco" por presentarse sin haber pasado la vida detrás de un escritorio. Sin embargo, enfatizó que luchar siempre ha sido parte de su identidad y que sabe lo que significa caer y volver a levantarse. Además, Riner aclaró que mantendrá su carrera deportiva e intentará competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 si la ciudadanía lo apoya.