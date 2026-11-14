Francia se derrumba, un yudoca olímpico se postula a la presidencia y quiere evitar el colapso antes de los Los Ángeles 2028

Resumen para apurados
- El atleta olímpico Teddy Riner anunció su postulación presidencial para 2027 en Francia, buscando evitar el colapso institucional ante la profunda crisis social y política.
- Sin experiencia política previa, el deportista de 37 años desafía a figuras consolidadas e intentará competir en Los Ángeles 2028, siguiendo antecedentes de otros líderes atletas.
- De resultar electo, protagonizaría un hecho inédito al gobernar una potencia mundial mientras se prepara para unos Juegos Olímpicos, reconfigurando el tablero político francés.
Francia atraviesa un clima de profunda tensión social y política que amenaza con un colapso institucional. En este escenario crítico, el quíntuple campeón olímpico de judo, Teddy Riner, sorprendió a la opinión pública al anunciar su candidatura independiente para las elecciones presidenciales programadas para la primavera de abril de 2027.
A sus 37 años, el deportista afirmó que no se quedará mirando de brazos cruzados cómo arde el país ni buscará excusas ante la crisis. Definido como un candidato de unidad que busca trascender la brecha entre la izquierda y la derecha, Riner sostiene que la nación no necesita un político profesional que dé lecciones o se pase el día peleando, sino sentido común, bondad y un Estado firme que ponga orden.
Sin experiencia desafía la tradición
La postulación de Riner irrumpe en un tablero político complejo, donde figuras consolidadas como la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon encabezan la intención de voto. El propio yudoca destacó abiertamente su falta de experiencia política previa y la ausencia de contactos en el ámbito gubernamental, admitiendo que muchos lo considerarán "loco" por presentarse sin haber pasado la vida detrás de un escritorio. Sin embargo, enfatizó que luchar siempre ha sido parte de su identidad y que sabe lo que significa caer y volver a levantarse. Además, Riner aclaró que mantendrá su carrera deportiva e intentará competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 si la ciudadanía lo apoya.
Los antecedentes
Aunque la irrupción de una figura deportiva en la contienda francesa pueda parecer atípica, existen destacados antecedentes internacionales de atletas que siguieron el camino de la política con éxito y alcanzaron la presidencia:
- Ahmed Ben Bella: Tras jugar al fútbol en Orán y en el Olympique de Marsella en 1939-1940, se convirtió en 1962 en el primer presidente de la República Argelina.
- George Weah: El legendario exfutbolista del Milan, Mónaco y París Saint-Germain ejerció como presidente de Liberia entre 2018 y 2024 tras desempeñarse como senador.
- Míjeil Kavelashvili: Exfutbolista del Manchester City e internacional con Georgia, llegó a la presidencia de su país tras desarrollar una carrera política.
- Pál Schmitt: Bicampeón olímpico de esgrima en México 1968 y Múnich 1972, presidió el Comité Olímpico Húngaro y fue embajador antes de asumir como presidente de Hungría en 2010.
- Marcus Stephen: Destacado halterófilo olímpico que representó a Nauru, ejerció como presidente de dicha nación entre 2007 y 2011.
- Manny Pacquiao: Es el caso moderno más similar. Pacquiao combinó activamente su carrera como boxeador profesional y campeón mundial en activo con su labor en la política de Filipinas. Primero fue congresista (2010), luego senador (2016) mientras seguía realizando peleas de título mundial, y finalmente se presentó como candidato a la Presidencia de Filipinas en 2022.
- Imran Khan: Leyenda y capitán de la selección pakistaní de cricket que ganó el Mundial en 1992. Fundó su propio partido político años después de su retiro y llegó a ser Primer Ministro de Pakistán (2018-2022).
- Vitali Klitschko: Se convirtió en campeón mundial peso pesado de boxeo en activo mientras lideraba movimientos políticos en Ucrania. Se retiró del ring a finales de 2013 para volcarse a la política y desde 2014 es el alcalde de Kiev.
- David Douillet: Antecesor directo de Riner en el judo francés. Bicampeón olímpico y cuatro veces campeón mundial, tras retirarse asumió cargos públicos hasta convertirse en Ministro de Deportes de Francia (2011-2012).
Estos casos demuestran que la transición del deporte de alto rendimiento a la máxima conducción del Estado cuenta con precedentes globales. Lo que vuelve a Riner un caso inédito es la intención explícita de prepararse para unos Juegos Olímpicos y gobernar un país al mismo tiempo si ganase la elección en 2027.
La rÃ©signation n'est pas une option. Face aux difficultÃ©s de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilitÃ©s.â¨â¨Je suis candidat Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle de 2027. â¨â¨#TeddyRiner2027 #PrÃ©sidentielle2027 #LaFrancequonveut https://t.co/nM7rTfyTrH— Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026