¿Podría la anatomía del cráneo influir en el desarrollo del Alzheimer?

Durante décadas, la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer ha concentrado casi todos sus esfuerzos en los aspectos bioquímicos: la acumulación de proteínas tóxicas como la beta-amiloide y la proteína tau. Sin embargo, un misterio fundamental continúa intrigando a los neurocientíficos: la llamada vulnerabilidad selectiva. ¿Por qué la enfermedad comienza precisamente en zonas muy específicas del cerebro -como la corteza entorrinal, ubicada cerca de la base cerebral- años antes de que aparezcan las primeras fallas de memoria?