Secciones
SociedadActualidad

Así es la nueva cerveza de arándano de Famaillá, creada con el respaldo del IDEP

Con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector, la bebida, artesanal y sin gluten, fue desarrollada por un grupo de productores locales.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

La cerveza Famaillá es el resultado de un esfuerzo articulado entre productores locales, el Estado y el sector privado. Se trata de un proyecto innovador que logró unir tradición, promoción productiva y desarrollo regional en torno a un producto artesanal, libre de gluten y con un sello distintivo: el sabor a arándano, la fruta más emblemática de la localidad.

El emprendimiento nació en el marco de la iniciativa “Patio de los Cerveceros”, impulsada por productores de la zona con el objetivo de generar una acción de promoción para el sector. El IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo) intervino como articulador de la propuesta junto con la Municipalidad de Famaillá.

“El IDEP es la agencia que promueve las exportaciones de Tucumán. Trabajamos en conjunto con el sector privado para concretar nuevos negocios e incrementar la matriz productiva”, destacó Ana Atonur, coordinadora de Promoción de Exportaciones del organismo.

En la misma línea, Pablo Barrionuevo, director de Desarrollo Productivo Municipal, resaltó el trabajo conjunto. “El acompañamiento del IDEP fue clave para avanzar en este proyecto, que fortalece a los productores locales y a la economía regional”.

La receta fue elaborada en alianza entre tres empresas tucumanas: No Gluten Beer, especializada en cervezas para personas celíacas; Prado Brewing y Novac. El Municipio de Famaillá, además, aportó los arándanos para concretar la producción. El resultado se presentó recientemente en la Fiesta de la Empanada 2025, donde obtuvo una muy buena aceptación del público. “El arándano le aporta un sabor muy dulce y un aroma intenso. Quedó un producto muy interesante”, describió Juan José Palacios, propietario de No Gluten Beer.

Una cerveza inclusiva

No Gluten Beer surgió a partir de una necesidad personal y se convirtió en un emprendimiento con proyección nacional. Palacios recordó que la idea nació durante la pandemia: “Mi esposa es celíaca y a ella la cerveza tradicional le hacía mal. Armé en casa un pequeño laboratorio y empecé a cocinar cerveza artesanal sin gluten. Así comenzó todo”.

La diferencia clave de estas cervezas radica en la materia prima: se elaboran con sorgo y mijo, en lugar de cebada o trigo, que contienen gluten. En ese proceso, la empresa atravesó una etapa de prueba y error hasta descubrir que el maíz cortaba el sabor amargo que caracterizaba a las marcas libres de gluten disponibles en el mercado. “Ese fue el punto de inflexión para definir nuestra receta”, explicó.

Actualmente, No Gluten Beer produce entre 200 y 400 litros mensuales, que se comercializan en bares cerveceros y eventos particulares, no solo en Tucumán, sino también en Córdoba y Buenos Aires. El reconocimiento a la calidad del emprendimiento llegó en 2024, cuando la marca obtuvo medallas de plata y bronce en la Copa Ovunque, un certamen especializado en cervezas sin gluten.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Calles bajo agua: “Siempre que llueve se inunda así”, la postal repetida en San Miguel de Tucumán

Calles bajo agua: “Siempre que llueve se inunda así”, la postal repetida en San Miguel de Tucumán

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

¿Por qué en Tafí del Valle no se produce vino?

¿Por qué en Tafí del Valle no se produce vino?

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Comentarios