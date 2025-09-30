Así es la nueva cerveza de arándano de Famaillá, creada con el respaldo del IDEP

La diferencia clave de estas cervezas radica en la materia prima: se elaboran con sorgo y mijo, en lugar de cebada o trigo, que contienen gluten. En ese proceso, la empresa atravesó una etapa de prueba y error hasta descubrir que el maíz cortaba el sabor amargo que caracterizaba a las marcas libres de gluten disponibles en el mercado. “Ese fue el punto de inflexión para definir nuestra receta”, explicó.