Una empresa tucumana competirá por U$S 15.000 en un certamen de TikTok

Resumen para apurados
- La empresa dietética tucumana Octaviano clasificó a la final del certamen #EmprendeEnTikTok para competir por un premio de U$S 15.000 para impulsar su negocio digital.
- Con apoyo del IDEP local, la firma nacida en 2022 superó a cerca de 4.000 inscriptos tras capacitarse en comercio digital, métricas y creación de contenido en la plataforma.
- Los finalistas recibirán talleres formativos y los tres mejores obtendrán mentorías junto a fondos de capital semilla de hasta U$S 15.000 para potenciar su escala comercial.
Una empresa tucumana llegó a la instancia final de #EmprendeEnTikTok, el programa impulsado por la red social TikTok junto a la firma New Ventures para fortalecer el crecimiento de pequeñas y medianas empresas a través de herramientas digitales. Se trata de Octaviano, una cadena de productos dietéticos que logró posicionarse entre los 10 emprendimientos finalistas del certamen.
La convocatoria fue impulsada en Tucumán por el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), organismo del Gobierno provincial que promovió la participación de empresas locales en esta iniciativa federal. Octaviano, además, cuenta con la licencia de uso de la Marca Tucumán, el sello que administra el instituto para identificar y promover productos y servicios de la provincia.
La firma comenzó sus actividades en 2022 y hoy cuenta con seis sucursales propias y un campo de nueces. Su estructura le permite integrar distintas etapas de la cadena de valor, desde la producción hasta la distribución y comercialización. Además, envía sus productos a distintos puntos del país, más allá del mercado tucumano.
Cómo es el certamen de TikTok
Lanzado en abril, #EmprendeEnTikTok ofrece capacitaciones virtuales gratuitas sobre creatividad, publicidad en la plataforma, análisis de métricas y generación de contenido. Según los datos difundidos por la organización, la convocatoria reunió cerca de 4.000 emprendimientos, con casi 1.000 postulaciones y más de 3.000 registros en las clases gratuitas.
Los 10 finalistas accederán a una instancia de formación que incluye nueve talleres teórico-prácticos sobre estrategia de negocios, finanzas, creatividad y herramientas digitales. Luego, los tres proyectos más destacados podrán avanzar a una etapa de mentorías personalizadas.
La evaluación final determinará la distribución de los premios económicos. El primer puesto recibirá U$S 15.000 de capital semilla; el segundo, U$S 10.000; y el tercero, U$S 5.000.