La filosofía: un buzón (ilustrado)

Y aquí conviene traer al siempre genial científico y filósofo Georg Christoph Lichtenberg, físico de la segunda mitad del siglo XVIII, que a la vez que investigaba la electricidad llenaba cuadernos privados sin la menor intención de publicarlos. Nietzsche los puso entre los pocos libros alemanes que merecen leerse una y otra vez. En fin, ahí anotó una intuición sobre los insultos que es una joya. A saber: “ya no le pegamos a la mesa con la que nos golpeamos (como hacen los niños), pero para otros golpes parecidos inventamos la palabra destino, que solemos maldecir” (J 1666). Porque, agrega, no somos más que niños de edad avanzada. De modo que el alivio que usted siente al insultar a la silla parece ser el mismo que busca cuando maldice por algunos hechos feos que le hayan tocado en la vida. El destino, entonces, es la silla que no se puede patear pero que podemos insultar. Pero no siempre porque se puede convertir en un amargado. De vez en cuando, para que funque bien.