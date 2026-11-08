Inteligencia artificial: el voto indeciso y el chatbot que aconseja

La expansión del observatorio del MIT hacia contiendas locales de 2026 advierte la complejidad de aplicar estos modelos en escenarios fragmentados [17]. En una provincia con decenas de acoples y un archivo público poco digitalizado, el modelo carece de memoria local y ningún ingeniero valida su anatomía política. A esto se suma que quienes usan estos sistemas ya declaran utilizar menos los buscadores (-13 pp) y los sitios de noticias (-3 pp), mientras que en la Argentina un 27 % cree que son más fiables que otras fuentes y apenas un 12 % a nivel global se siente cómodo con noticias creadas íntegramente por máquinas [18]. Al buscar en tiempo real, en una elección local con poca información autorizada de la cual fiarse, estas herramientas no logran frenar rumores y el votante recibe una única respuesta definitiva basada en “un guiso distinto de información” [19], convirtiendo el ruido de las operaciones de campaña y el posicionamiento pago en un veredicto con voz de enciclopedia. Por eso, como recuerda Berinsky, ninguna tecnología es intrínsecamente buena o mala: estos mismos sistemas que permiten a malos actores “inundar la zona” con engaños a escala inédita también pueden reducir de forma duradera la creencia en teorías conspirativas mediante diálogos basados en evidencia, siempre que el votante recuerde que un tono seguro jamás equivale a precisión y que la respuesta de un chat es apenas un punto de partida [20]; la certeza con la que habla una máquina nunca reemplaza a la verdad, y exigir transparencia sobre cómo se cargan y validan sus datos es la única garantía para que ese filtro invisible jamás vote por nosotros.