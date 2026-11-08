La importancia de completar los aportes a tiempo

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, mientras que una jubilación ordinaria garantiza, como mínimo, el haber jubilatorio mínimo vigente, además de otorgar derechos y beneficios propios de ese régimen, como por ejemplo el derecho de los derechohabientes a percibir una pensión por fallecimiento al momento que el jubilado no esté.