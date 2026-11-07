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LA GACETA en Buenos Aires: mirá las fotos de la miniciudad que albergará al Papa León XIV

El despliegue, que demandó una inversión de $8.690 millones (unos U$S 5,6 millones), fue montado en apenas una semana y tiene capacidad para recibir a cientos de miles de personas.

LA GACETA en Buenos Aires: mirá las fotos de la miniciudad que albergará al Papa León XIV
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Una ciudad dentro de otra ciudad. Frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, se levanta a contrarreloj un gigantesco complejo de escenarios, carpas, palcos, pantallas y estructuras técnicas que recibirá al papa León XIV durante dos de los encuentros más multitudinarios de su visita a la Argentina. El despliegue, que demandó una inversión de $8.690 millones (unos U$S 5,6 millones), fue montado en apenas una semana y tiene capacidad para recibir a cientos de miles de personas.

El equipo especial de LA GACETA, en Buenos Aires para cubrir la visita papal, recorrió esta miniciudad efímera y registró con su cámara los detalles de una infraestructura que desaparecerá apenas termine la vigilia del martes. Mirá las fotos de Diego Aráoz y descubrí cómo se prepara el escenario que tendrá como protagonista a León XIV.

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