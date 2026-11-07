LA GACETA en Buenos Aires: mirá las fotos de la miniciudad que albergará al Papa León XIV

Una ciudad dentro de otra ciudad. Frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, se levanta a contrarreloj un gigantesco complejo de escenarios, carpas, palcos, pantallas y estructuras técnicas que recibirá al papa León XIV durante dos de los encuentros más multitudinarios de su visita a la Argentina. El despliegue, que demandó una inversión de $8.690 millones (unos U$S 5,6 millones), fue montado en apenas una semana y tiene capacidad para recibir a cientos de miles de personas.
El equipo especial de LA GACETA, en Buenos Aires para cubrir la visita papal, recorrió esta miniciudad efímera y registró con su cámara los detalles de una infraestructura que desaparecerá apenas termine la vigilia del martes. Mirá las fotos de Diego Aráoz y descubrí cómo se prepara el escenario que tendrá como protagonista a León XIV.