SociedadActualidad

Sexualmente hablando: los sabores del amor
Por Inés Páez de la Torre Hace 5 Hs

Pocas palabras son y han sido tan utilizadas como la palabra “amor”. Y no solo por los enamorados, las madres y los padres, los amigos… si hasta los políticos y los militares la invocan en sus discursos. En cambio, muchos poetas evitan mencionarla expresamente en sus versos por considerarla gastada, ya no demasiado expresiva, vacía de sentido. Entonces buscan formas novedosas de irradiar esa energía universal que “mueve el sol y las demás estrellas”, como diría el Dante.

Un aporte interesante al respecto lo hizo Tim Lomas, psicólogo británico y especialista en psicología positiva de la Universidad de East London. Hace unos años realizó una investigación en busca de palabras “amorosas” -encontró más de 600- en cerca de 50 idiomas. También añadió otras, desarrolladas por psicólogos que hicieron clasificaciones del amor. Así concluyó que existen al menos 14 tipos de amor (aunque él habló de “sabores”). Y a cada uno le asignó un nombre en griego ya que, al parecer, es el idioma más pródigo en este tipo de acepciones:

1-Meraki: es un amor no personal, sino experiencial. Es el que sentimos en relación a ciertas actividades, experiencias o vivencias, como ser viajar, practicar un deporte o escuchar música.

2-Érōs: amor estético. Dirigido hacia objetos o conceptos que nos despiertan admiración, por ejemplo una obra de arte o una película.

3-Chōros: amor de arraigo. Aquel que sentimos por un lugar, especialmente por nuestro hogar y que justamente se intensifica cuando estamos lejos de él.

4-Philia: amor de amigos. El sentimiento que se genera con el paso del tiempo y el desarrollo de la confianza y la intimidad. Es el que construye y estrecha los lazos de amistad.

5-Philautia: amor propio. Expresa la autoestima; nos conecta con nuestra capacidad de cuidarnos y ser fieles a nuestras ideas y valores.

6-Storgē: amor familiar. El cuidado y el afecto que une a los que comparten vínculos familiares, y que desean de una manera muy especial su bienestar. Lomas plantea que muchas personas incluyen en esta clase de amor a sus amigos.

7-Epithymia: amor pasional. Es el que nace de la atracción sexual y el deseo, motores de la pasión romántica.

8-Paixnidi: amor juguetón. La palabra en griego significa “juego” y alude al amor y coqueteo que involucra muestras de afecto atrevidas, muy íntimas.

9-Mania: amor posesivo. Asociado a la dependencia, los celos, la ansiedad y hasta la manipulación.

10-Prâgma: amor racional. Opuesto a Mania, es sereno, relacionado con la voluntad de comprometerse a largo plazo y construir una vida juntos (más allá de las fluctuaciones del deseo y la pasión).

11-Anánkē: amor desventurado. El sentimiento que se despierta al conocer a alguien y sentir que se está destinado a esa unión, que es para siempre. Como un amor a primera vista que ante todo crea apego emocional.

12-Agápē: amor compasivo. Ni más ni menos que el amor al prójimo. Promueve la compasión desinteresada y acciones bondadosas, como por ejemplo los actos de caridad.

13-Koinōnía: amor momentáneo. Es la conexión repentina que puede darse con otra persona. Un fuerte sentimiento de complicidad que los lleva a sentirse identificados/as con el otro, aunque se trate de algo fugaz.

14-Sébomai: amor reverencial. Es el amor de devoción hacia una divinidad o un ser superior. También vinculado al que despiertan en algunas personas ciertos ídolos, como actores o cantantes.

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