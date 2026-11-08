Allí también conocí a Juan Manuel Palacio, mi jefe de redacción, de quien me haría muy amigo. Sobrino de Lino, personaje total y, como afirmaba mi padre, “inteligente y brillante, como todos los Palacio”. Mucho más adelante, ya yo grande y siempre bastante deprimido, solía decir: “¡reunámonos con Fernando, lo importante es pasar un momento desagradable!” Teníamos eso en común: la depre. Cuando quedamos sin trabajo, jorobaba diciendo que debíamos sacar un aviso que dijera “DESANIMAMOS FIESTAS INFANTILES”. Compartíamos una extraordinaria terapeuta, Sofía Navón -vaya un homenaje en su querida memoria-, quien, por haberme sacado de las drogas, se había ganado un prestigio enorme. Todos los alcohólicos, drogadictos y abandónicos de Buenos Aires querían atenderse con Sofía. El primero, mi amigo Juan Manuel.