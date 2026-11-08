1926. Memorias del futuro

Algunos de los títulos que vieron la luz ese año dan cuenta de este fenómeno: Barcos de papel, de Álvaro Yunque; Cuentos para una inglesa desesperada, de Eduardo Mallea; La musa de la mala pata, de Nicolás Olivari; Versos de una…, de Clara Beter/César Tiempo; Días como flechas, de Leopoldo Marechal; Molino rojo, de Jacobo Fijman; Tangos, de Enrique González Tuñón; Tierra amanecida, de Carlos Mastronardi; Entre los muertos, de Elías Castelnuovo; La Pampa y su pasión, de Manuel Gálvez; El ángel de la sombra, de Leopoldo Lugones. Pero también las escritoras, algunas de las cuales tuvieron que esperar varias décadas para ser revalorizadas, entre las que se encontraban la contestataria esposa de Natalio Botana, Salvadora Medina Onrubia, con El vaso intacto y otros cuentos; en la vereda contraria, Delfina Bunge de Gálvez con Los malos tiempos; Victoria Ocampo con La laguna de los nenúfares y Norah Lange con Los días y las noches.