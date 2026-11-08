El sentido de la vida

Santiago Kovadloff introduce una dimensión extraña en nuestra época. En un ensayo publicado este año, distingue la quietud de la inmovilidad. No se trata de detener la vida, sino de recuperar la capacidad de contemplarla. Lo dice así: “Quienes nos aproximamos a la muerte porque ya es mucha nuestra edad y el cuerpo suavemente la insinúa, conocemos, junto con la nostalgia anticipada por todo lo bueno que dejaremos al partir, la serenidad que nos infunde una vida cumplida… Si la alegría fue posible, si alguna vez conocimos la emoción de un gran encuentro, si el estremecimiento del amor nos brindó alguna vez un nombre inolvidable, si nos bendijo el don de la amistad y si lo real, todo lo real, en lo que tiene de palpable y simultáneamente inverosímil, de finito e infinito, nos colmó de asombro un día, esa despedida, en suma, será un signo de paz y de quietud”.